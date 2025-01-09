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亞裔活動中心舉辦 迎春接彩歲晚嘉年華25、26日登場

記者尤昱程╱紐約報導
美國亞裔活動中心將於25日(周六)和26日(周日)在皇后區法拉盛天廣新天地(Tangram)舉辦第19屆「迎春接彩 亞裔歲晚嘉年華」活動。(記者尤昱程╱攝影)
美國亞裔活動中心將於25日(周六)和26日(周日)在皇后區法拉盛天廣新天地(Tangram)舉辦第19屆「迎春接彩 亞裔歲晚嘉年華」活動。(記者尤昱程╱攝影)

為迎接即將到來的農曆新年，美國亞裔活動中心(Asain American Activity Center)8日宣布，將於25日(周六)和26日(周日)在皇后區法拉盛天廣新天地(Tangram)舉辦第19屆「迎春接彩 亞裔歲晚嘉年華」活動，活動將設特色攤位，並包含美食試吃、藝術展覽和音樂演出等豐富活動。

美國亞裔活動中心主席顏天怡表示，這項年度活動不僅是一場歡慶新年的盛會，更是一個探索並欣賞多元文化的機會。活動內容豐富，包括美食試吃、藝術展覽和音樂演出等，全面呈現多國文化特色。她邀請各界於活動當日蒞臨，共同感受新年的喜悅與文化的多樣性。

據主辦方介紹，「迎春接彩」活動將在天廣商場擺設將近40個攤位，包括來自台灣、馬來西亞、印尼和菲律賓等地的美食攤位，提供各種美味佳餚；另外還有文化攤位，可體驗春聯書法、傳統燈籠、手工編織、自助串珠等傳統文化活動。

此外，健康攤位將提供測量血壓和體重指數等服務，現場還設有英雄攤位，包括市警109分局、消防局、美國海軍、社安隊等，以表彰這些英雄們的辛勞。

活動現場將融合多個亞裔社區的文化特色，包括中國書法藝術展示、韓國傳統舞蹈表演、泰國文化分享，以及印尼、菲律賓、馬來西亞和緬甸等地的傳統文化體驗。同時，參與者還可參與問答遊戲和幸運抽獎，有機會贏得法拉盛Hyatt Place酒店提供的豐富獎品。

第19屆「迎春接彩 亞裔歲晚嘉年華」免費對所有市民開放，活動時間為25日(周六)和26日(周日)的上午11時至下午4時，地點在天廣新天地，地址為法拉盛39大道133-33號。欲了解更多活動資訊，請致電(917)903-2831。

亞裔 法拉盛 印尼

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