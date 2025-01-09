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打擊無照攤販 五分局將擴大圍堵

記者劉梓祁／紐約報導
曼哈頓華埠紐約中華公所警民會，市警五分局將重點打擊小販。(記者劉梓祁／攝影)
曼哈頓華埠紐約中華公所警民會，市警五分局將重點打擊小販。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠紐約中華公所於8日(周三)聯合市警(NYPD)五分局舉辦警民會議，以華文向居民報告治安情況；局方代表指，已有最新策略應對長期存在的堅尼路(Canal St.)仿品市場，並呼籲市民與其保持距離，因近期已有至少兩起小販傷人事件。

本次會議由就任不久的五分局局長尼爾森(Craig Nilsen)主持。他依市警統計數據表示，截至本月5日的過去近一月，轄區內錄得罪案較往年同期減少，七大主要犯罪類別共有69起，降幅為19%。

其中，重罪攻擊案(Fel. Assault)和搶劫案(Robbery)均有增加，分別為16起和11起，增幅達100%和38%。尼爾森表示，區內的整體暴力犯罪沒有明顯增加，但也留意到包裹盜竊有些許上升，為嫌犯破壞存放處後實施盜竊，因此建議訂購包裹的居民讓親友幫忙照看，或自己盡快取走。

尼爾森還說，局方已採取新策略處理堅尼路的仿冒品市場，並與相鄰的一分局和曼哈頓南區分局合作執法。他提到，因許多非法商販在見到警員後會立即逃跑，對路人帶來潛在的安全隱患，例如在近期，一位75歲的華裔長者被小販撞傷肩膀、髖部和臉部。尼爾森表示，「當我們即將執法時，他們一看到穿制服的人走近，就會開始收拾東西準備逃跑。」

目前，五分局正與受害者保持聯繫，確保對方得到必要的協助。針對仿品市場，五分局已改變行動策略，如將調整警員的工作時間和安排便衣警察，從而達到「對方無法預測警方行動」的目的。同時，局方還將確保在執法過程中，有足夠的人員從各個方向進行包圍，使可能逃離的小販無路可逃，以「減輕對社區的影響」。

在農曆新年即將到來之際，尼爾森指，局方將專設一支反扒隊伍在人流中識別並跟蹤扒手。他還鼓勵零售商家加入名為「AUROR」的計畫，其透過數位監控與資訊分享平台，讓店家和警方能即時通報可疑情況並快速反應，進一步降低竊盜和搶劫等犯罪風險。

此外，五分局在過去近一個月，共發生61起車輛碰撞事故，與去年同期的45起相比上升35.56%；造成受傷的碰撞增加了31.25%，從16起增加到21起。

曼哈頓 暴力犯罪 華埠

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