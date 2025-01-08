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亞當斯案發酵 檢方稱有「其他犯罪行為」

記者許君達╱紐約報導
檢方透露，市長亞當斯還存在「其他犯罪行為」。(記者許君達╱攝影)
檢方透露，市長亞當斯還存在「其他犯罪行為」。(記者許君達╱攝影)

根據近日提交的法庭備忘錄，紐約南區聯邦檢察官辦公室稱，他們發現了市長亞當斯(Eric Adams)和其他同謀所參與的「其他犯罪行為」，但截至截稿，檢方尚未透露新發現的具體內容。在去年9月，亞當斯遭到聯邦檢察官起訴，罪名包括受賄、電信欺詐、非法接受外國政治捐款等。亞當斯的辯護團隊則稱最新法庭文件是「利用業餘時間蹭頭條的行為。」

備忘錄長達31頁，主要目的是回應亞當斯方面對公開更多證據及信息的要求。檢方認為，辯方的部分要求，比如提供涉嫌共謀者名單，可能會影響正在進行的調查，「隨著潛在證人逐漸被亞當斯及其盟友所了解，他們採取了措施來影響證人。」

除此之外，備忘錄還提到，正在進行的調查還發現，亞當斯及其共謀者「存在更多涉嫌犯罪的行為。」不過，檢方沒有透露具體情況。

亞當斯在去年9月26日，遭到紐約南區聯邦檢察官辦公室刑事訴訟，起訴罪名包括一項共謀從外國公民處收受競選捐款並實施電信欺詐和賄賂罪、一項電信欺詐罪、兩項向外國人索取競選捐款罪、和一項索取和收受賄賂罪。檢方指控亞當斯涉嫌在擔任布碌崙(布魯克林)區長時接受土耳其方面的好處，並為其在紐約的外交機構行方便。他還被控在競選市長時收取來自土耳其商人的「稻草人捐款」以獲取小額捐款匹配金。亞當斯拒不認罪。

目前，亞當斯原有執政團隊中的多名高層成員正在接受聯邦調查，但遭到起訴的僅有前助手巴希(Mohamed Bahi)，他被控妨礙針對亞當斯的調查。而涉嫌向亞當斯提供捐款的土耳其商人阿爾坎(Erden Arkan)也在去年11月認罪。

亞當斯本人拒絕回應最新的備忘錄內容。他的首席律師斯皮羅(Alex Spiro)表示，「他們只是在找機會蹭新聞頭條，而不是做正確的事情。」

亞當斯 土耳其 刑事訴訟

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