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經發局：紐約去年就業人數 創新高

記者曹馨元╱紐約報導
2024年，紐約市的就業人數達到史高，AI轉型已經起步，整體經濟已從新冠疫情中全面恢復。(記者曹馨元╱攝影)
2024年，紐約市的就業人數達到史高，AI轉型已經起步，整體經濟已從新冠疫情中全面恢復。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市經濟發展局(NYCEDC)7日發布2024年市經濟形勢總結，指出在過去一年，紐約市的就業人數達到歷史新高，人工智能(AI)轉型已經起步；但同時，全市住房成本、生活成本持續增高，貧富差距也仍懸殊。

該總結是當局首次發布此類報告，以各級政府數據，各銀行、諮詢公司報告及學者研究為基礎，從住房、收入、勞工市場、企業發展、移民等十個維度分析了紐約市在2024年的經濟形勢。總體而言，該總結對紐約市經濟的恢復表示肯定，且對未來經濟發展也持樂觀態度。

報告顯示，在2020年新冠疫情席捲全美之時，紐約市在兩個月就失去了95萬個私營部門的工作崗位。但到2024年，紐約市私營部門的就業人數達到歷史新高，全年平均有超過415萬個，同時，勞動力參與率也達到史高，截至2024年9月，占全市人口的62.8%。

總結也指出，紐約市的AI轉型已開始，並已成為全國乃至全球的AI行業領導者。全市如今有超過2000家AI初創公司、約4萬名具AI相關技能的人才，以及蓬勃發展的科技生態系統。且根據世界經濟論壇(World Economic Forum)的預測，AI的應用將帶來就業崗位淨增長；而諮詢公司麥肯錫(McKinsey)也預測，到2023年，紐約市將淨增加20萬個就業崗位。

在仍須解決的問題上，總結指出，住房成本高、房屋短缺是紐約市當前最大的挑戰。全市共有三分之二的家庭為租客，而2023年的租房空置率僅有1.4%，是數十年來最低，也因此將租金拉高。同時，房屋單位的增長與就業崗位的增長也並不成正比；從2011年至2023，紐約市共新增89萬5000個就業崗位，但新的房屋單位僅有35萬3000個。

此外，紐約市的貧富差距在過去十年內略微擴大，高收入群體相比全國平均收入更高，低收入群體的收入則與全國平均值並未拉開更大差距。比如，紐約市零售員工的中位數收入較全國平均值高出12.8%，但紐約市律師的中位數收入比全國平均值高出55.5%。

從宏觀經濟趨勢而言，紐約市2024年的GDP增長達到3.6%，高出全國平均值1.1個百分點；而2025年，紐約的GDP預計將持續增長，且將始終高於全國水平。

紐約市 就業 AI

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