2026財政年 布碌崙資本資助開放申請

布碌崙長雷諾索宣布，2026財政年度的「資本資助」(Capital Funding)項目，當前已開放申請。(圖片取自布碌崙區長辦公室官方網站)

布碌崙 (布魯克林)區長雷諾索(Antonuo Reynoso)7日宣布，2026財政年度的「資本資助」(Capital Funding)項目，當前已開放申請；他呼籲區內符合資格的城市機構、非營利組織、文化組織以及公校等遞交申請表格，爭取為所提出的項目取得資金，以改善布碌崙民眾的生活，申請截止日期為2月20日。

雷諾索辦公室指出，作為城市預算的一部分，「紐約市 憲章」允許紐約市五大區區長每年發配資金給合格的項目，旨在通過創建或改善基礎設施，來優化當地的生活環境和品質。過去這些資金曾投資 在改善學術機構、可負擔房源、開發或資助社區中心、文化機構、醫院、圖書館、公園、街道維修、支持經濟發展等。

「資本資助是城市轉型的引擎，將幫助各機構和組織對城市作出實際的改善，以繼續為紐約客服務，」雷諾索說，另一方面，所收到來自社區的申請，也會幫助其辦公室更了解當地人的需求和應關注的優先事項。他舉例在自己上任的第一年，便對布碌崙的公立醫院挹注歷史性的投資，以解決孕婦死亡危機，之後的投資項目也涉及公園、學校等設施，「如果你或認識的人符合申請資格，是時候遞交表格，看我們能為你做什麼了。」

雷諾索表示，過去他分配的金額大多與城市擁有的公共財產相關，但也會為目標和市府一致的非營利機構提供相關資金，只要其所提出的項目符合紐約市管理與預算辦公室(OMB)的規定，便有機會獲選。

申請截止日期為2月20日(周四)下午5時，更多詳情可訪brooklynbp.nyc.gov/departments/budget/，或電郵至[email protected]。