華康會將攜手MTA 助長者辦理OMNY半價地鐵卡

華康會將攜手MTA，為社區長者辦理OMNY半價地鐵卡。(華康會提供)

大都會 運輸署目前正在力推OMNY卡，以取代傳統的地鐵卡 ，長者的半價地鐵卡也要升級至OMNY卡。為了幫助社區老人成功申請，華康會將攜手大都會運輸署(MTA )，舉辦幫助長者OMNY半價地鐵卡系列活動，為有需要的長者提供指導。

據MTA工作人員波耐特(Angela Bonnette)介紹，65歲以上的長者如果已經有了一張半價地鐵卡，那麼這些長者將通過信件收到一張全新的OMNY卡。新卡不再印有照片，使用方式也更加便捷，只須在讀卡器上輕觸，即可完成車費支付。舊的半價地鐵卡仍可繼續使用，直至到期為止。此外，從現在起，首次申請半價地鐵卡的耆老和傷殘人士將直接獲得最新的OMNY卡。

為方便社區居民申請OMNY半價地鐵卡，華康會將推出系列活動，邀請MTA工作人員親自到布碌崙(布魯克林)和史島會所，為當地居民提供面對面的幫助，幫助他們申請OMNY半價地鐵卡。

華康會羊頭灣U大道1602號會所將於每月第一個周四上午10時至下午1時為民眾現場辦理，預約電話(718)376-1313；華康會班森賀86街2336號會所將於每月第二個周三的上午10時至下午1時辦理，預約電話(718)373-2562。

華康會還將舉辦兩場OMNY半價地鐵卡專場服務，其中一場於14日在史島新港巷(New Dorp)322號推出，預約電話(607)689-6619；另一場在布碌崙18大道6906號舉行，預約電話(718)928-5669。這兩場專場服務時間均為上午11時至下午2點。