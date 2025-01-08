我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅逃離官邸？青瓦台回應了 知情者曝他「過得不錯」

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

華康會將攜手MTA 助長者辦理OMNY半價地鐵卡

記者胡聲橋／紐約報導
華康會將攜手MTA，為社區長者辦理OMNY半價地鐵卡。(華康會提供)
華康會將攜手MTA，為社區長者辦理OMNY半價地鐵卡。(華康會提供)

大都會運輸署目前正在力推OMNY卡，以取代傳統的地鐵卡，長者的半價地鐵卡也要升級至OMNY卡。為了幫助社區老人成功申請，華康會將攜手大都會運輸署(MTA)，舉辦幫助長者OMNY半價地鐵卡系列活動，為有需要的長者提供指導。

據MTA工作人員波耐特(Angela Bonnette)介紹，65歲以上的長者如果已經有了一張半價地鐵卡，那麼這些長者將通過信件收到一張全新的OMNY卡。新卡不再印有照片，使用方式也更加便捷，只須在讀卡器上輕觸，即可完成車費支付。舊的半價地鐵卡仍可繼續使用，直至到期為止。此外，從現在起，首次申請半價地鐵卡的耆老和傷殘人士將直接獲得最新的OMNY卡。

為方便社區居民申請OMNY半價地鐵卡，華康會將推出系列活動，邀請MTA工作人員親自到布碌崙(布魯克林)和史島會所，為當地居民提供面對面的幫助，幫助他們申請OMNY半價地鐵卡。

華康會羊頭灣U大道1602號會所將於每月第一個周四上午10時至下午1時為民眾現場辦理，預約電話(718)376-1313；華康會班森賀86街2336號會所將於每月第二個周三的上午10時至下午1時辦理，預約電話(718)373-2562。

華康會還將舉辦兩場OMNY半價地鐵卡專場服務，其中一場於14日在史島新港巷(New Dorp)322號推出，預約電話(607)689-6619；另一場在布碌崙18大道6906號舉行，預約電話(718)928-5669。這兩場專場服務時間均為上午11時至下午2點。

地鐵卡 MTA 大都會

上一則

康尼島可負擔住房56套單位開放抽籤 公設含泳池

下一則

中國皮影戲藏品 法拉盛市政廳畫廊18日起亮相
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市去年犯罪量下降 地鐵犯罪仍猖獗 累犯也嚴重

紐約市去年犯罪量下降 地鐵犯罪仍猖獗 累犯也嚴重
不滿堵車費 市議員提「雷射筆能摧毀攝像頭」惹議

不滿堵車費 市議員提「雷射筆能摧毀攝像頭」惹議
紐約客談╱「腦腐爛」的2024年

紐約客談╱「腦腐爛」的2024年
對抗堵車費 市議員發文「雷射筆可損壞MTA鏡頭」引爭議

對抗堵車費 市議員發文「雷射筆可損壞MTA鏡頭」引爭議

熱門新聞

位於曼哈頓60街的皇后區大橋是收費區的分界線，上層從62街匝道往北可繞開收費，下層則無法避免。(記者范航瑜／攝影)

紐約曼哈頓堵車費5日起開徵 有4條免費路線

2025-01-04 19:14
一名39歲華人女子4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，5日仍在ICU病房搶救，肇事司機在撞倒受害人後逃逸。(李鍇提供)

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

2025-01-05 20:00
近年來大量中國走線客湧入紐約，從事到機場接送旅客的專車服務成為華裔走線客的謀生途徑之一。(美聯社)

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

2024-12-30 20:25
近日，皇后區新鮮草原地區接連發生多起入室盜竊案件，亞裔家庭幾乎成為唯一的犯罪目標，讓當地居民憂心不已。圖為新鮮草原社區。(記者高雲兒╱攝影)

新鮮草原華裔住宅頻遭入室盜竊 亞裔家庭幾成唯一犯罪目標

2025-01-03 01:27
市府提醒居民周一風雪天氣注意安全。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約周一風雪 市府籲注意安全

2025-01-05 18:40
曼哈頓堵車費開徵後，前往紐約的車輛數量銳減。通常壅堵嚴重的林肯隧道新澤西端異常暢通。(記者許君達／攝影)

堵車費實施首日 曼哈頓入城要道異常冷清

2025-01-06 07:38

超人氣

更多 >
紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體
川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣
兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦
南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園
西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌