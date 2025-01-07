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郭文貴操盤手 王雁平被判10年、14億非法所得沒收

記者許君達╱紐約報導
郭文貴高級助手王雁平獲刑十年，罰金14億元。圖為王雁平(左)與郭文貴共同出庭畫像。(美聯社)
郭文貴高級助手王雁平獲刑十年，罰金14億元。圖為王雁平(左)與郭文貴共同出庭畫像。(美聯社)

曾任前中國富商郭文貴高級助手、並深度參與了郭氏詐騙案的王雁平(Yvette Wang)6日在曼哈頓的紐約南區聯邦法庭判處十年監禁。

現年45歲的王雁平2023年與郭文貴在紐約被捕，並被控四項罪名。根據法庭採納的指控內容，王雁平在由郭文貴主謀發起的一系列以「反共」為名義集資詐騙的項目中扮演了重要角色，這些項目包括「法治基金」、「GTV」、「喜馬拉雅農場」、「G-Club」、「喜幣」、「喜交所」及「A10」等，總計詐騙金額超過10億元，受害者過千人，其中大部分欺詐所得被用於郭文貴及其家人和親信的個人揮霍。在從2018年至2023年的一系列犯罪過程中，王雁平在郭文貴身邊起到了「參謀長」的作用，並在其中多個項目中擔任實際操盤手。

2024年5月，王雁平在郭文貴案即將進入陪審團庭審環節前突然認罪以換取輕判。她承認犯有一項共謀實施電信欺詐罪(Conspiracy to Commit Wire Fraud)和一項共謀實施洗錢罪(Conspiracy to Commit Money Laundering)。

在6日的量刑庭審中，王雁平身著聯邦拘留所的米黃色囚服出庭，在控辯雙方陳述時，她偶爾會作出拭淚動作。在庭審中，法庭原本允許三名自稱為王雁平案受害者的人出庭作證，但這三人的真實身分竟是郭文貴和王雁平的支持者，其中兩人因身分不符合受害者資格而被法官逐出，另一人獲准發言，但並未陳述自己的受害經歷，反而向法庭提出了多條「值得輕判」的理由，稱王雁平遭到反對郭文貴人士的威脅，還稱「美國境內所有中文媒體都被中共控制了」，只有郭文貴發起的「GTV」是真實媒體。

王雁平在發表最後陳詞時，向受害者表達「誠摯的歉意」，並稱她自己最初的目的就是反共，但自己的操守出了問題，辜負了人們的信任。她還表示，自己從未像外界所指控的那樣背叛家庭，「過去十年，一直在為我的家庭奮鬥」。

聯邦法官托雷斯(Analisa Torres)當庭宣布量刑，判處王雁平的每項罪名60個月刑期，合計120個月，即十年；每項罪名同時附以三年的釋放後監管，共六年。根據認罪協議，如果最終刑期不大於十年，王雁平將放棄上訴權利，這意味著她獲得的是頂格刑期。此外，王雁平還在認罪時同意上繳14億元非法所得。

同案犯郭文貴去年7月被陪審團裁決九項罪名成立，他的量刑時間原定為去年年底，但目前延期且時間未定。

郭文貴 曼哈頓 中共

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