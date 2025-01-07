我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兄弟情決裂了？傳川普開始不爽馬斯克嫌他「太黏人」

西藏地震已知53人遇難 民眾：震到不敢進房

紐約市去年犯罪量下降 地鐵犯罪仍猖獗 累犯也嚴重

記者許君達╱紐約報導
市長亞當斯(右)與市警總局局長蒂池(左)聯合發布2024年度紐約市犯罪及執法情況報告，強調總體犯罪率下降，但累犯猖獗，還宣布將向地鐵月台和車廂內增派警察巡邏以增加市民的安全感。(記者許君達╱攝影)
市長亞當斯(右)與市警總局局長蒂池(左)聯合發布2024年度紐約市犯罪及執法情況報告，強調總體犯罪率下降，但累犯猖獗，還宣布將向地鐵月台和車廂內增派警察巡邏以增加市民的安全感。(記者許君達╱攝影)

紐約市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)與市長亞當斯(Eric Adams)6日聯合公布紐約市2024年犯罪及執法情況報告，數據顯示，紐約市過去一年中的總體犯罪數量有所下降，凶殺和涉槍犯罪降至歷史低點。不過蒂池和亞當斯均表示，地鐵犯罪依舊猖獗令市民缺乏安全感，影響了對總體犯罪率下降的體感程度，警方將從本周開始增派200名警員進入地鐵列車巡邏。

蒂池介紹，2024年紐約市重大犯罪事件比上一年度減少了3662起，七大主要犯罪類型中有五類有所減少，分別為謀殺、搶劫、入室盜竊、重竊和汽車盜竊，其中凶殺案的受害者人數為377人，連續三年下降，目前處於五年來的最低水平，而槍擊案件的數量也已連續三年有所下降。所有犯罪類型中，僅重罪攻擊和強姦犯罪有所增加，但主要原因是2024年的新州法對強姦犯罪的定義有所擴大，而在重罪襲擊案件中，比較突出的行為包括襲警、家庭暴力和陌生人襲擊。

2024年，公共交通系統中的重大犯罪率下降了5.4%，比疫情前的水平低了13%。然而蒂池也強調，犯罪率下降固然重要，但人們仍然覺得地鐵不安全，這也是警方下一步的工作重點。她介紹，警察學院本期將有624名畢業生加入警隊，而警方也將從本周開始增派200名警員進入地鐵列車巡邏，並在犯罪率最高的50個地鐵站增派警員在月台執勤。

蒂池還強調了當前刑事司法系統的漏洞導致的累犯行為驟增，及其給警方執法帶來的困難。她介紹，2024年與2018年的數據相比，同一年內因入室盜竊而被捕超過三次的人數增加了61.3%、因搶劫而反覆被捕的人數增加了83%，重罪攻擊慣犯則增加了146.5%。同樣與2018年對比，2024年紐約市的輕罪數量增加了20%，而針對這類罪行的不起訴率則增加了31%，有保釋放數量下降了54%。「試想，警察日復一日地在同一街區逮捕同一嫌犯，這多麼令人沮喪。」

亞當斯補充說明，警察只是刑事司法系統中的三大部分之一，如果檢察官和法庭不配合，僅靠警察的力量無法阻止犯罪率危機的出現。但他強調不能將全部責任都推到保釋改革頭上，「累犯才是討論的重點」。亞當斯還透露，他的執政團隊將在今年繼續與州府和州立法機構溝通，爭取提出能夠有效解決累犯問題的提案。他還對州長霍楚(Kathy Hochul)所推動的旨在加強對街頭精神疾患進行非自願轉移和就醫的提案表達了支持。

地鐵站 紐約市 亞當斯

上一則

郭文貴操盤手 王雁平被判10年、14億非法所得沒收

下一則

史島民代續反堵車費 要求對史島居民「網開一面」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

地鐵維安 市警前局長：警力不足 是根本問題

地鐵維安 市警前局長：警力不足 是根本問題
被控性騷擾下屬 前總警司馬德雷住處遭突襲搜查

被控性騷擾下屬 前總警司馬德雷住處遭突襲搜查
男元旦凌晨強闖市長官邸竊聖誕飾品 遭警逮捕

男元旦凌晨強闖市長官邸竊聖誕飾品 遭警逮捕
前警高層傳性醜聞 市長限制過度加班防弊

前警高層傳性醜聞 市長限制過度加班防弊

熱門新聞

近年來大量中國走線客湧入紐約，從事到機場接送旅客的專車服務成為華裔走線客的謀生途徑之一。(美聯社)

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

2024-12-30 20:25
位於曼哈頓60街的皇后區大橋是收費區的分界線，上層從62街匝道往北可繞開收費，下層則無法避免。(記者范航瑜／攝影)

紐約曼哈頓堵車費5日起開徵 有4條免費路線

2025-01-04 19:14
一名39歲華人女子4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，5日仍在ICU病房搶救，肇事司機在撞倒受害人後逃逸。(李鍇提供)

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

2025-01-05 20:00
近日，皇后區新鮮草原地區接連發生多起入室盜竊案件，亞裔家庭幾乎成為唯一的犯罪目標，讓當地居民憂心不已。圖為新鮮草原社區。(記者高雲兒╱攝影)

新鮮草原華裔住宅頻遭入室盜竊 亞裔家庭幾成唯一犯罪目標

2025-01-03 01:27
市府提醒居民周一風雪天氣注意安全。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約周一風雪 市府籲注意安全

2025-01-05 18:40
曼哈頓堵車費開徵後，前往紐約的車輛數量銳減。通常壅堵嚴重的林肯隧道新澤西端異常暢通。(記者許君達／攝影)

堵車費實施首日 曼哈頓入城要道異常冷清

2025-01-06 07:38

超人氣

更多 >
好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」
富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了

富商送現金送房求包養 台資深藝人全說了
4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域
杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼

杜魯多辭職 川普再談「51州」：知道美國不會繼續補貼
WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分

WSJ：52歲男子花20年達標信用評分850滿分