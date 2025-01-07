紐約市去年犯罪量下降 地鐵犯罪仍猖獗 累犯也嚴重

市長亞當斯(右)與市警總局局長蒂池(左)聯合發布2024年度紐約市犯罪及執法情況報告，強調總體犯罪率下降，但累犯猖獗，還宣布將向地鐵月台和車廂內增派警察巡邏以增加市民的安全感。(記者許君達╱攝影)

紐約市 警總局局長蒂池(Jessica Tisch)與市長亞當斯 (Eric Adams)6日聯合公布紐約市2024年犯罪及執法情況報告，數據顯示，紐約市過去一年中的總體犯罪數量有所下降，凶殺和涉槍犯罪降至歷史低點。不過蒂池和亞當斯均表示，地鐵犯罪依舊猖獗令市民缺乏安全感，影響了對總體犯罪率下降的體感程度，警方將從本周開始增派200名警員進入地鐵列車巡邏。

蒂池介紹，2024年紐約市重大犯罪事件比上一年度減少了3662起，七大主要犯罪類型中有五類有所減少，分別為謀殺、搶劫、入室盜竊、重竊和汽車盜竊，其中凶殺案的受害者人數為377人，連續三年下降，目前處於五年來的最低水平，而槍擊案件的數量也已連續三年有所下降。所有犯罪類型中，僅重罪攻擊和強姦犯罪有所增加，但主要原因是2024年的新州法對強姦犯罪的定義有所擴大，而在重罪襲擊案件中，比較突出的行為包括襲警、家庭暴力和陌生人襲擊。

2024年，公共交通系統中的重大犯罪率下降了5.4%，比疫情前的水平低了13%。然而蒂池也強調，犯罪率下降固然重要，但人們仍然覺得地鐵不安全，這也是警方下一步的工作重點。她介紹，警察學院本期將有624名畢業生加入警隊，而警方也將從本周開始增派200名警員進入地鐵列車巡邏，並在犯罪率最高的50個地鐵站 增派警員在月台執勤。

蒂池還強調了當前刑事司法系統的漏洞導致的累犯行為驟增，及其給警方執法帶來的困難。她介紹，2024年與2018年的數據相比，同一年內因入室盜竊而被捕超過三次的人數增加了61.3%、因搶劫而反覆被捕的人數增加了83%，重罪攻擊慣犯則增加了146.5%。同樣與2018年對比，2024年紐約市的輕罪數量增加了20%，而針對這類罪行的不起訴率則增加了31%，有保釋放數量下降了54%。「試想，警察日復一日地在同一街區逮捕同一嫌犯，這多麼令人沮喪。」

亞當斯補充說明，警察只是刑事司法系統中的三大部分之一，如果檢察官和法庭不配合，僅靠警察的力量無法阻止犯罪率危機的出現。但他強調不能將全部責任都推到保釋改革頭上，「累犯才是討論的重點」。亞當斯還透露，他的執政團隊將在今年繼續與州府和州立法機構溝通，爭取提出能夠有效解決累犯問題的提案。他還對州長霍楚(Kathy Hochul)所推動的旨在加強對街頭精神疾患進行非自願轉移和就醫的提案表達了支持。