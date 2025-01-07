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民眾申請天然氣受阻 劉醇逸助加快流程 18個月→1.5月

記者尤昱程／紐約報導
法拉盛居民因市府道路保護政策，申請天然氣接通遭拒，向州參議員劉醇逸求助，耗時不到兩個月便完工。圖為羅女士一家致贈感謝狀給劉醇逸辦公室。(記者尤昱程／攝影)
法拉盛居民因市府道路保護政策，申請天然氣接通遭拒，向州參議員劉醇逸求助，耗時不到兩個月便完工。圖為羅女士一家致贈感謝狀給劉醇逸辦公室。(記者尤昱程／攝影)

法拉盛一戶居民因市府道路保護政策，申請天然氣接通遭拒，需等待18個月才能施工，導致冬季生活困難。該家庭於去年11月中旬向州參議員劉醇逸辦公室求助，在多方協調下，燃氣接通等待時間從18個月縮短至不到一個半月，於去年12月31日恢復供應。

屋主羅女士表示，她和丈夫薛先生於去年7月購入新居，花了三個月進行裝修，10月申請天然氣接通時才發現，市交通局(DOT)因10月底完成道路重新鋪設，啟動了18個月的保護期，禁止挖掘施工。她說，「我們完全不知道這項規定，當時感到非常無助，但天氣逐漸轉冷，生活變得非常困難。」

法拉盛居民因市府道路保護政策，申請天然氣接通遭拒，向州參議員劉醇逸求助，耗時不到...
法拉盛居民因市府道路保護政策，申請天然氣接通遭拒，向州參議員劉醇逸求助，耗時不到兩個月便完工。圖為羅女士一家致贈感謝狀給劉醇逸辦公室。(記者尤昱程／攝影)

羅女士於去年11月中旬聯繫劉醇逸辦公室後，辦公室工作人員宿瑋陸即與市交通局及聯合愛迪生(Con Edison)展開協調，提交緊急申請。宿瑋陸說，許多移民家庭在面對行政流程時，往往因語言障礙和對政策規定的不熟悉而陷入困境，經多次來回溝通，並提交特別申請，最終成功加速處理。

根據市交通局的規定，重新鋪設的道路通常被指定為「保護街道」(protected street)，保護期可長達五年。在此期間，除非涉及緊急情況，否則禁止進行挖掘施工，以維護路面質量。然而，特殊情況下可通過申請獲得豁免，允許必要的施工進行。

羅女士表示，當時生活極為不便，買了小型卡式爐，但是燒菜很快瓦斯就沒了，後來還添購...
羅女士表示，當時生活極為不便，買了小型卡式爐，但是燒菜很快瓦斯就沒了，後來還添購一個電磁爐。(記者尤昱程／攝影)

羅女士說，她與丈夫以及雙方父母同住，但由於冬季氣溫過低，父母不得不返回中國暫住。燃氣未通期間，他們先後購買了卡式爐和電磁爐解決基本生活需求，但屋內溫度依然難以提升，特別是在最冷的時候，更是令人難以忍受。

劉醇逸表示，羅女士一家的經歷是移民家庭追求「美國夢」過程中可能面臨的現實挑戰。他說，「沒有燃氣意味著無法做飯、沒有熱水洗澡，這對任何家庭來說都是無法接受的。我們很高興能幫助他們克服這些困難，並感謝相關部門的積極配合。」

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