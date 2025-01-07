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佛光山慶法寶節 施臘八粥送星雲蛇年祝福春聯

記者鄭怡嫣／紐約報導
為慶祝法寶節，佛光山紐約道場延續往年傳統5日為信眾及民眾送出臘八粥。(記者鄭怡嫣／攝影)
為慶祝法寶節，佛光山紐約道場延續往年傳統5日為信眾及民眾送出臘八粥。(記者鄭怡嫣／攝影)

佛光山紐約道場延續往年傳統，日前為信眾及民眾送出臘八粥，並發放2025年星雲大師的新春賀辭「向前有路 光明在望」墨寶春聯，道場還將於接下來幾日繼續為社區施放共計4000份粥，共同慶祝法寶節。

據悉，農曆12月初八、也就是今年的1月7日，是佛陀成道紀念日。佛陀悟道時曾經過六年苦行，因身體虛弱而倒下，一名牧羊女以乳糜供養，佛陀恢復氣力，最終就在菩提樹下、夜睹明星而悟道。後為紀念佛陀成道，各個道場以各種食材熬製的臘八粥分送大眾。

包括紐約在內的佛光山各道場，也都會分贈臘八粥，推廣慈悲關懷的力量。此外，臘八粥有南方吃甜、北方吃鹹的習俗，而因佛光山的法脈承自中國禪門「臨濟宗」，發源北方，所以準備的臘八粥也是鹹的口味，粥內有蓬萊米、圓糯米、芋頭、花生、紅蘿蔔、油豆腐、黃豆、眉豆、青江菜等配料，也因應廣大民眾的需求加入油條。

國際佛光會紐約協會會長陳澄慧介紹，佛光山紐約道場每逢法寶節為民眾施粥的傳統已有逾15年，道場從早上4、5時開始準備，按照食物屬性分次序來製作，在水煮以後又經過幾個小時的燜與熬，才使得臘八粥能夠入口即化，當天共有百多民眾登記，送出1000碗粥，之後也將繼續為社區商家、機構、民眾、教育界等施粥，望在寒冷的天氣之中，每位民眾都能吃上一碗熱騰騰的粥。

今年，星雲大師也依例贈上蛇年的新春賀辭「向前有路 光明在望」，陳澄慧表示，在傳統印象中，蛇彷彿是很可怕的動物，但蛇若受到驚嚇便會往前跑，可說是一直向前的動物，因此星雲大師也希望大家能學習蛇的精神，也「對自己更有信心。」

在本月29日(周三)、2月1日(周六)及2日(周日)，佛光山紐約道場還將舉辦農曆新年活動，更多資訊，請登錄網站http://www.blccny.org/查詢。

星雲大師

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