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市府示警 周一將迎風雪天 注意出行安全

記者胡聲橋╱紐約報導
周一預計將迎來降雪，市府提醒居民風雪天氣注意安全。(記者胡聲橋╱攝影)
周一預計將迎來降雪，市府提醒居民風雪天氣注意安全。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約市1月6日將迎來2025年第一場雪。市緊急事務管理局(NYCEM)5日發表冬季風雪預警，預計6日將有少於一吋的降雪，但最壞的情況很有可能有兩吋降雪。大風降雪天氣將對通勤產生影響，居民應有所準備。降雪之後，整周寒冷，氣溫比正常水平低五到十華氏度，加上風冷，體感溫度最低將降至華氏十幾度。

市緊急事務管理局局長伊斯科(Zach Iscol)說，降雪將導致道路濕滑，影響駕駛和行人，因此他敦促紐約居民為6日上午的通勤做好準備，他鼓勵所有紐約居民使用公共交通，留出額外的出行時間，隨時查看天氣預報並謹慎行事。伊斯科特別提醒，6日晚間的通勤將更具挑戰性。

目前，市清潔局(Department of Sanitation)已經準備好了700輛撒鹽車，並且已經用液態鹽水對紐約市的汽車道和自行車道進行了預處理。

市社會服務部(Department of Social Services)已發布藍色代碼天氣預警，外展人員目前正致力於為無住所者提供庇護所、收容中心和床位等，確保他們在風雪天氣時的健康和安全，外展人員還會鼓勵無住所者接受服務，包括提供前往庇護所的交通。

居民出門或通勤應使用公共交通，如果必須開車，一定要緩慢行駛，盡可能使用主要街道或高速公路出行。必須注意，車輛在冰雪上所需的停車時間比乾燥路面要長。

居民出門應多穿幾層衣服，戴上帽子手套和圍巾，以抵禦寒冷。在室外行走要注意避免濕滑路面；要穿上靴子，增加摩擦力，避免摔倒，老年人在戶外更要格外小心。

紐約市 庇護

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