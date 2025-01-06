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堵車費開徵 更多市民恐改坐地鐵

記者曹馨元╱紐約報導
因堵車費為紐約市民增加駕車通勤成本，預計將有愈來愈多的上班族被迫選擇搭乘地鐵。(本報檔案照)
因堵車費為紐約市民增加駕車通勤成本，預計將有愈來愈多的上班族被迫選擇搭乘地鐵。(本報檔案照)

因5日開始實行的堵車費為紐約市民增加駕車通勤成本，預計將有愈來愈多的上班族被迫選擇搭乘地鐵。但2024年底一連串的地鐵安全事故卻讓人怵目驚心；數據顯示，去年在公共運輸系統中的謀殺案相比23年多出一倍。

根據紐約市警(NYPD)統計，從數據上來說，紐約地鐵是相對安全的；相比地鐵系統每日數百萬的客流量，暴力事件仍只影響小部分乘客。去年，紐約市因交通事故而死亡的人數遠多於地鐵內的事故死亡人數；數據顯示，2024年有超過250人死於交通類事故，而地鐵系統內只有10人因事故死亡。但與此同時，紐約地鐵去年的謀殺命案達到10起，相比23年的5起上漲一倍。

前紐約市警局副局長羅德里格(Felipe Rodriguez)為如何在地鐵系統內確保個人安全提出了幾點建議。2022年，華女高慧民(Michelle Go)在時報廣場地鐵站內被精神病遊民推下月台的命案至今令華社不安，無故遭推下軌道也是市民搭乘地鐵時最大的恐懼。羅德里格對此建議，如果乘客遠離月台邊緣，被推下的風險「微乎其微」。

同時，他也表示，在一列地鐵中，最安全的車廂是在最前方有指揮員的車廂、或是中間有大都會運輸署(MTA)工作人員駐守的車廂。若乘客上車之後感覺不對勁，他建議立刻在下一站下車，換乘車廂或等待下一列地鐵。

羅德里格指出，許多乘客在列車中會帶著耳機聽音樂，但這樣也會讓乘客對周遭的環境失去警覺性。他建議，在乘坐地鐵時不佩戴耳機，或只戴一隻，能讓乘客對地鐵內的各種信號反應更敏銳。

一旦有乘客不幸墜入軌道，羅德里格建議，旁觀者應立刻使用槓桿加力將墜軌者拉回月台，因為一旦列車駛入站台，將很難停下；若列車尚未靠近，旁觀者可向在場的MTA人員打手勢，因MTA人員可以直接與控制中心連線，要求控制中心停下軌道上的列車。

當然，若撞擊事故真的發生，旁觀者也須立即撥打911，並找到站內的工作人員求助。

地鐵站 紐約市 MTA

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