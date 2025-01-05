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賓州約克郡按摩店賣淫案 7華人被捕

記者高雲兒╱紐約報導
兩名女性董敏(Min Dong，音譯，下同)與曾銀梅(Yinmei Zeng)已與檢方達成認罪協議。圖為董敏。(坎伯蘭縣地檢辦公室)
兩名女性董敏(Min Dong，音譯，下同)與曾銀梅(Yinmei Zeng)已與檢方達成認罪協議。圖為董敏。(坎伯蘭縣地檢辦公室)

賓州約克郡(York County)警方近日破獲一起涉及多家按摩店的賣淫案件，並對六名華人女性及一名華人男性提出指控，其中包括多名來自紐約的嫌犯。警方調查發現，部分按摩店涉及來自中國的女性員工，其中有許多被認定是人口販運受害者，因此並未受指控。該案件仍在進一步審理，檢方是否追加指控尚待觀察。

根據法院紀錄顯示，經過長期調查，賓州約克郡當局揭露一起涉及多家按摩店的賣淫案，並對七人提出指控。這些非法交易活動涉及位於約克郡不同地址的四家按摩店，分別為麗莎水療館(Lisa's Spa)、艾米按摩館(Amy's Massage)、常春藤水療館(Ivy's Spa)及安娜水療館(Anna's Spa)。

其中，兩名女性董敏(Min Dong，音譯，下同)與曾銀梅(Yinmei Zeng)已與檢方達成認罪協議。55歲的董敏來自賓州，於2024年12月3日對「貪汙組織罪」、「促進性交易」及「非法所得交易」三項重罪，以「不爭辯抗辯」(nolo contendere)方式認罪，這意味著她未承認指控，但法院將按照認罪對她判刑，而另一項「貪汙組織罪」則被撤銷。她的判決聽證會預計於31日(周五)進行，此前她在賓州坎伯蘭縣(Cumberland County)亦涉及類似案件。

38歲的曾銀梅則來自於紐約法拉盛，她於2024年12月23日對「運送女性從事性交易」及「提供場所進行性交易」的輕罪指控認罪，而檢方則撤銷了其「重罪性交易」及「貪汙組織罪」指控。她還在另外兩起案件中，因交通違規及毒品相關輕罪認罪。法官最終判處曾銀梅216天至23個月監禁，並附加兩年緩刑。

法庭文件顯示，另有兩名男子疑似與這些按摩店有關，但目前僅被列為證人。其中一名男子與董敏合作設立安娜水療館及常春藤水療館，另一名男子則在2023年夏季期間，收取報酬安置來自中國的女性，讓她們在麗莎水療館工作。

其他五名被告案件仍在審理中，包括董敏的32歲女兒郭琪(Qi Guo)，以及來自紐約州的周潔(Jie Zhou)、劉世清(Shiqing Liu)、趙賢瓊(Xianqiong Zhao)和林瀟(Xiao Lin)。她們均被控「貪汙組織罪」及「促進性交易」。

在此案調查過程中，約克郡婦女協會(YWCA York)曾向涉案的一些按摩店女員工提供援助，並認定她們為人口販運的受害者，因此未對其提出指控。該協會執行長布雷西(Kim Bracey)表示，在警方於去年8月查封這些按摩店後，協會在近12小時內為這些女性提供食物、衣物，並協助她們前往當地醫院。此外，她們亦獲得了專門針對人口販運受害者的個案管理、庇護與心理輔導服務。而由於隱私考量，她無法透露受害者的具體人數、年齡或種族。

賓州約克郡警方近日破獲一起涉及多家按摩店的賣淫案件。圖為安娜水療館此前位置。(取...
賓州約克郡警方近日破獲一起涉及多家按摩店的賣淫案件。圖為安娜水療館此前位置。(取自谷歌地圖)

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