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被控性騷擾下屬 前總警司馬德雷住處遭突襲搜查

記者曹馨元╱紐約報導
前總警司馬德雷(左二)涉性醜聞後，已被停薪停職，並遭聯邦調查。(本報檔案照)
前總警司馬德雷(左二)涉性醜聞後，已被停薪停職，並遭聯邦調查。(本報檔案照)

紐約市警(NYPD)總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)，在上月被指控以加班時間為交換向下屬索取性服務，隨即辭職並面臨地方和聯邦調查；近日，聯邦執法官員突襲搜查了馬德雷的住所及其他地點。

紐約市警局長蒂池(Jessica Tisch)在X上表示，儘管馬德雷在醜聞爆發後迅速辭職並計畫退休，但他現在已經被停薪停職，且警局內務局(Internal Affairs)正協助其他機構調查馬德雷。此前，前內務局主任伊格萊西亞斯(Miguel Iglesias)也因涉嫌包庇馬德雷而被開除。聯邦調查局(FBI)2日也證實參與了搜查行動。

曼哈頓地檢辦公室此前表示，開始針對馬德雷展開調查，但在2日晚宣布暫停調查工作。發言人柯恩在聲明中稱，針對馬德雷德指控「極其嚴重，令人不安」；「曼哈頓地檢辦公室隨時準備協助我們的執法夥伴處理案件，我們的大門也隨時為倖存者敞開」。

馬德雷的女性下屬艾普斯(Quathisha Epps)指控馬德雷曾多次利用權力強迫她與其發生性關係，並以為她增加加班費為回報。人事紀錄顯示，艾普斯去年的加班工時達到1627小時，基本工資與加班費相加，她的全年總收入超過40萬元。目前，至少還有兩名女性下屬公開指控馬德雷行為不當。

本地媒體The City將馬德雷列為紐約市長亞當斯(Eric Adams)的親密盟友之一，而亞當斯的另一名親信，其前顧問皮爾森(Timothy Pearson)，也被指控性騷擾一名女下屬。

當被問及其是否對自己提拔或任命人員的不當行為負責時，亞當斯表示，自己處於市府最高層的地位，「所以，如果我的部隊做錯了什麼，我必須反思我需要做什麼，如何做得更好」。The City的報導也指，儘管馬德雷的工作履歷上有一些明顯瑕疵，但在亞當斯的同意下，他還是被提升為最高警務人員。

亞當斯 紐約市 曼哈頓

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