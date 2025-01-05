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3賊涉店面ATM竊案達49起 警通緝

記者顏潔恩╱紐約報導
至少由三人組成的盜賊團夥在過去多個月內頻繁造訪布朗士、布碌崙、皇后區店面，趁四下無人時盜走自動取款機。圖為去年12月23日的作案畫面。(市警提供)
至少由三人組成的盜賊團夥在過去多個月內頻繁造訪布朗士、布碌崙、皇后區店面，趁四下無人時盜走自動取款機。圖為去年12月23日的作案畫面。(市警提供)

紐約市警近期表示，至少由三人組成的盜賊團夥，在過去數個月內頻繁到布朗士布碌崙(布魯克林)、皇后區店面，趁四下無人時盜走自動取款機(ATM)，已犯案至少49次；警方表示，竊賊利用偷來的汽車犯案，並頻繁更換車牌，導致警方追蹤困難，呼籲知情民眾提供線索。

據警方消息，自9月起三人組成的竊賊團夥，鎖定位於布朗士、布碌崙、皇后區店面，在店家關門打烊後，把車停在店外，並盜走擺在店裡的提款機，得手後幾人上了不同的車，試圖藉此躲避警方的追捕。

最近一次案件發生在去年12月23日，三名嫌犯穿著連帽長袖衫、戴頭套和手套，進入皇后區一家酒窖，搬走一台自動取款機；在49起案件中，警方未接到有人傷亡的報案。

警方公布嫌犯照片，呼籲民眾如果有任何信息或見到嫌犯的蹤跡，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

皇后區 布朗士 布碌崙

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