66分局新警員 訪布碌崙民安隊

華裔警佐陳榮輝(右三)帶領多名新警員拜訪亞裔民安隊。(記者顏潔恩╱攝影)

管轄布碌崙 (布魯克林)8大道 的市警66分局，近期將迎來多名不久後從警校畢業的新警員，展開實踐培訓；3日66分局社區事務部的華裔 警佐陳榮輝帶領其中六人，拜訪布碌崙亞裔民安隊，了解8大道華社的治安情況。

陳榮輝表示，這群新警員剛完成六個月在警校的培訓，將在7日畢業，之後可能派到67分局擔任巡警，再最終回到66分局；雖然目前還未有具體的安排，但仍帶他們拜訪華社，了解警局如何與華裔組織配合工作，打擊犯罪。

陳榮輝提到，儘管華裔居民對警察感到敬畏，但有些人可能未持合法身分、或是不諳英文，普遍遇到犯罪時不願報警求助，而是尋找當地華裔領袖；對此民安隊已成為華社和警局的溝通橋梁，特別是在協助翻譯、或傳播緊急訊息方面，過去有華人擔憂會被警察遞解出境，經由隊員們的解釋，才消除誤會。

他也向新警員們分析8大道普遍面臨的犯罪情況，在即將到來的農曆新年，很多華人會到銀行取錢購置年貨，身上攜帶很多現金，因此在春節的一、兩周前，扒竊、重竊案會大幅增加；有時民眾也會大意，像是把錢包放在車上，再來就是不法分子會在社區蹲點，抓緊時機盜走居民的信件、包裹等。

陳榮輝表示，去年警局在春節期間派更多警員到8大道駐守，許多民眾後來給出積極的反饋，表示有因此感到更安全；今年警局還要視人力而定，預計之後也會公布相關的安排。

民安隊隊長柳寶枝表示，民安隊自2014年成立，目前有約50名隊員，當前自發組成的巡邏隊在晚上10時至凌晨2時工作，每當發現社區有緊急情況時都會向警局通報；他強調警民建立良好密切關係、以及警方能夠懂得當地人文化習俗的重要性，以便發生問題時相互協助、及時處理，當日他也用茶葉泡茶給新警員們品嘗，讓他們能夠接觸和體驗到中華文化。