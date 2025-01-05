降雨量高於平均 紐約解除乾旱警戒

紐約市長亞當斯於近日宣布，市內已解除乾旱警戒狀態。(記者馬璿╱攝影)

在歷經兩個月未有足夠降雨、敦促居民節約用水的情況後，紐約市 長亞當斯 於近日解除市內的乾旱警戒(Drought watch)，結束了歷史性的乾旱狀態。鑑於過去兩個月降水量已高於平均，市環保局(DEP)也將於秋季重啟德拉瓦河輸水管道(Delaware Aqueduct)的維修工程，盼能優化水流並保護水資源的長期健康。

去年11月2日，市府於2002以來首次發布乾旱警戒，12月16日更升級為乾旱警報階段(Drought warning)。乾燥與強風也讓紐約及周邊地區陸續發生野火事件，美國氣象局(National Weather Service)更一度將大紐約地區標註「紅旗警示」狀態。去年的極端乾燥氣候引發市內多起灌木火災，包含布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)與新州等多起大型災情。對此，市消防局(FDNY)更成立首個灌木火災專責小組，更暫時禁止在公園內燒烤與施放煙火等行為。

亞當斯表示，去年11月與12月的降水量，已比供應城市水源的卡茲奇山區(Catskill Mountains)平均值高出20%，且降雨與融雪也提高卡茲奇山脈與哈德遜河谷(Hudson Valley)的水位，加上兩個月的節水計畫，紐約市民終於可迎接結束歷史性乾旱的一刻。

為解決用水問題，市府除敦促居民節約用水外，也暫停了德拉瓦河輸水管道的維修工程。根據市環保局數據顯示，此通過卡茲奇山脈的水道為紐約市提供近50%供水來源，此計畫將於今年秋季重啟。而根據市府公告，透過系統檢測 與修復漏水、更換舊式水表，以及以線上平台追蹤用核檢測建築漏水等措施，市日均用水量在過去幾十年中減少35%。