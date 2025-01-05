我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

理財百科／退休後減去這6項花費 每月省下數百元

降雨量高於平均 紐約解除乾旱警戒

記者馬璿╱紐約報導
紐約市長亞當斯於近日宣布，市內已解除乾旱警戒狀態。(記者馬璿╱攝影)
紐約市長亞當斯於近日宣布，市內已解除乾旱警戒狀態。(記者馬璿╱攝影)

在歷經兩個月未有足夠降雨、敦促居民節約用水的情況後，紐約市亞當斯於近日解除市內的乾旱警戒(Drought watch)，結束了歷史性的乾旱狀態。鑑於過去兩個月降水量已高於平均，市環保局(DEP)也將於秋季重啟德拉瓦河輸水管道(Delaware Aqueduct)的維修工程，盼能優化水流並保護水資源的長期健康。

去年11月2日，市府於2002以來首次發布乾旱警戒，12月16日更升級為乾旱警報階段(Drought warning)。乾燥與強風也讓紐約及周邊地區陸續發生野火事件，美國氣象局(National Weather Service)更一度將大紐約地區標註「紅旗警示」狀態。去年的極端乾燥氣候引發市內多起灌木火災，包含布碌崙(布魯克林)展望公園(Prospect Park)與新州等多起大型災情。對此，市消防局(FDNY)更成立首個灌木火災專責小組，更暫時禁止在公園內燒烤與施放煙火等行為。

亞當斯表示，去年11月與12月的降水量，已比供應城市水源的卡茲奇山區(Catskill Mountains)平均值高出20%，且降雨與融雪也提高卡茲奇山脈與哈德遜河谷(Hudson Valley)的水位，加上兩個月的節水計畫，紐約市民終於可迎接結束歷史性乾旱的一刻。

為解決用水問題，市府除敦促居民節約用水外，也暫停了德拉瓦河輸水管道的維修工程。根據市環保局數據顯示，此通過卡茲奇山脈的水道為紐約市提供近50%供水來源，此計畫將於今年秋季重啟。而根據市府公告，透過系統檢測與修復漏水、更換舊式水表，以及以線上平台追蹤用核檢測建築漏水等措施，市日均用水量在過去幾十年中減少35%。

紐約市 檢測 亞當斯

上一則

紐約曼哈頓堵車費5日起開徵 有4條免費路線

下一則

66分局新警員 訪布碌崙民安隊
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

以色列外長證實 加薩停火談判已在卡達重啟

以色列外長證實 加薩停火談判已在卡達重啟
州長推擴大強制收治 加強地鐵安全

州長推擴大強制收治 加強地鐵安全
男元旦凌晨強闖市長官邸竊聖誕飾品 遭警逮捕

男元旦凌晨強闖市長官邸竊聖誕飾品 遭警逮捕
前警高層傳性醜聞 市長限制過度加班防弊

前警高層傳性醜聞 市長限制過度加班防弊

熱門新聞

近年來大量中國走線客湧入紐約，從事到機場接送旅客的專車服務成為華裔走線客的謀生途徑之一。(美聯社)

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

2024-12-30 20:25
「香菜肥牛」入選2024年度紐約最佳菜餚之一。(取自川菜館「葫蘆」)

2024紐約「最佳26道菜餚」 唯一入選中餐…香菜是主角

2024-12-29 20:15
紐約市感染「呼吸道融合病毒」人口近日大增，市衛生局建議民眾戴口罩以免感染病毒。(美聯社)

紐約市呼吸道病毒病例激增 市衛生局建議戴口罩

2024-12-29 07:42
近日，皇后區新鮮草原地區接連發生多起入室盜竊案件，亞裔家庭幾乎成為唯一的犯罪目標，讓當地居民憂心不已。圖為新鮮草原社區。(記者高雲兒╱攝影)

新鮮草原華裔住宅頻遭入室盜竊 亞裔家庭幾成唯一犯罪目標

2025-01-03 01:27
1日晚間在皇后區一家夜總會外發生大規模槍擊事件，造成至少 10 人受傷。(取材自X平台)

紐約皇后區牙買加夜總會外大規模槍擊 至少10傷

2025-01-02 02:45
自5日(周日)開始，進入曼哈頓60街以南地區的車輛，都將收取堵車費，紐約也成為全美第一個收取堵車費的城市。圖為從新州澤西市往東準備進入荷蘭隧道前的路口。(美聯社)

周日開徵 一張表看曼哈頓堵車費收費範圍及標準

2025-01-01 21:02

超人氣

更多 >
劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」
一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了
無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德

無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德
中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿
冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月