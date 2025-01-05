布碌崙公共垃圾桶髒亂 清潔人員無奈

8大道長期因街道垃圾堆積、地面溼滑等問題，造成居民及部分商家困擾。然而，即便民代增加預算以提高收取垃圾的頻率，問題仍未獲得改善。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)華社8大道 長期因街道垃圾堆積、地面溼滑等問題，造成居民及部分商家困擾。然而，即便民代增加預算 以提高收取垃圾的頻率，問題仍未獲得改善。據清潔人員表示，部分路邊攤商將回收物及廚餘恣意丟棄在公共垃圾桶，是導致市容髒亂的原因之一，常常收取完垃圾不到一個小時，垃圾桶又會再次爆滿。

多年來，民選官員與多個社區協會透過增加義工、撥款等方式試圖改善8大道因垃圾造成的市容問題，卻難見成效。在8大道開設攤車的陳女士表示，她認為問題除人流與公共垃圾桶不成比例外，有些店家也會將垃圾丟進公共垃圾桶，甚至旁邊的攤商有時還會幫忙把垃圾塞回去，以免爆滿造成地面髒亂。在一旁擺攤的林先生也指出，有時甚至會累積五至六袋之多，但「大家看起來都不是很在意」。

而定期在8大道收取垃圾的兩位清潔局人員表示，他們每天清晨12時與下午4時都會定時收取垃圾。他們雖感謝市議員莊文怡額外撥出預算讓他們增加收取的頻率，但往往收完不久，垃圾桶又會再次爆滿，回收物還會堆積在街角。尤其周日休息一天，周一再回來後垃圾量更是可觀。根據他們觀察得出，8大道多食物攤商，除民眾常丟棄的食物外包裝之外，「攤商的紙箱和廚餘才是最大宗」。

莊文怡對此表示，她於去年7月爭取到50萬的清潔預算後，選區內收取垃圾的頻率從一天一次提升到一天三次。雖然收垃圾的頻率增加了，但垃圾的量卻沒有預料中的變少。她另提到，如華埠商改區有資源可以聘請私人清潔公司協助，擴大清潔規模與頻率，布碌崙情況不同，但一昧取締亂丟垃圾的商家也非根本之道。