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亞總會助大麻種植場意外身亡閩籍華男 親屬送錦旗致謝

記者胡聲橋╱紐約報導
大麻種植場意外身亡閩籍華男曾加愛親屬，於近日給亞總會送錦旗致謝。(記者胡聲橋╱攝影)
大麻種植場意外身亡閩籍華男曾加愛親屬，於近日給亞總會送錦旗致謝。(記者胡聲橋╱攝影)

57歲的閩籍華男曾加愛去年4月在奧克拉荷馬州大麻種植場工作時意外身亡，死者親屬向美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助，獲得該會協助，各界愛心人士也紛紛向受害者家屬伸出了援手。目前，曾加愛的骨灰已在家鄉安葬。1月2日，曾加愛的紐約親屬將一面錦旗送到亞總會的新辦公室，表示感謝。

來自福州永泰縣的曾加愛2023年1月偷渡來美，他一開始在餐館打工，後來為了早點還清偷渡債，經人介紹於去年3月到奧克拉荷馬州的一家大麻種植場工作，不料4月12日突然去世。

死者的堂妹曾春玉和其他親屬聞知噩耗後，於去年4月27日向亞總會求助。他們稱死者生前家庭條件艱苦，老家有75歲的殘疾老父，妻子患長期精神疾病，兩人育有兩個兒子。為了讓家人過上更好的生活，曾加愛隻身來美打拚，誰知卻遭遇不測，令家人深陷悲痛，也失去了經濟支柱。

得知一家人的遭遇後，亞總會會長陳善莊當時即號召社區善長仁翁向曾家人伸出援手，慷慨捐輸幫助他們走出難關。據曾春玉介紹，在亞總會的幫助下，各界捐獻了近2萬元善款，令曾加愛的遺體得以火化，骨灰則被親友帶回家鄉落土安息，剩餘的善款也已轉給曾加愛在家鄉的親人。

為了感謝亞總會的幫助，堂妹曾春玉近日專門將一幅寫有「善心助人、僑胞楷模」的錦旗送到亞總會辦公室新址。曾春玉說，儘管目前當地執法機構對曾加愛死因的調查尚未完成，但家屬仍然非常感謝亞總會的幫助，為此她受家鄉親人的委託，專門前來送錦旗表達謝意。

亞總會會長陳善莊介紹，該會近日喬遷新址，從2025新年起已經開始為社區居民提供服務。亞總會辦公室位於布碌崙(布魯克林)貝瑞吉的貝瑞吉大道(Bay Ridge Ave.)476號二樓。周一至周五的辦公時間是從上午11時至下午5點，有專人為社區提供各方面服務。周末和節假日該會也提供社區服務，但需要預約。

奧克拉荷馬州 大麻 偷渡

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