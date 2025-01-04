州長推擴大強制收治 加強地鐵安全

紐約市地鐵發生系列犯罪案後，州長霍楚提出放寬針對精神疾病患者的強制住院標準。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)3日宣布，會在即將公布的州政府預算案中提出議案，放寬針對精神疾病患者的強制住院標準，以此應對近來紐約市地鐵 系統中多起涉及精神疾病者的暴力事件；霍楚強調，若不修改現行州法，無法全面解決地鐵公共安全問題。

近期紐約市地鐵發生多起引發熱議的犯罪事件，包括一名女子在布碌崙(布魯克林)F線車廂內遭縱火燒死，以及一名男子被推落地鐵軌道、險些喪生等。多起案件的嫌犯疑似有嚴重精神疾病，也令公共安全議題再次成為關注焦點。

霍楚在聲明中表示，「如果不修訂州法律，我們無法真正解決這些問題。這便是為什麼我會在州長行政預算案中，正式提出修改強制住院標準的法案」；根據州府發布的消息，現行醫院只能接收危害自己或他人安全的患者，而新法將「擴大此定義」，以便讓更多有嚴重精神疾病、可構成潛在風險的人，被強制送醫。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)在過去數月，也不斷敦促州府修法以便更廣泛地執行強制住院。對於霍楚的計畫，亞當斯在聲明中回應道，「非常感謝州長聽到市府以及紐約市民的呼聲，也期待與州長合作，完善並最終將這些修法內容立法化」；他強調，讓患有精神疾病的人在街頭自生自滅，既無尊嚴可言，民眾對此袖手旁觀，也非道德正確之舉。

亞當斯曾在2022年推出強制住院計畫，指示紐約市警及外展服務人員在發現明顯可能威脅公共安全的個案時，將人強制送醫，但計畫自推行起便引發爭議。外界普遍認為，霍楚的提案將同樣面臨部分自由派民選官員的挑戰。

紐約公民自由聯盟(New York Civil Liberties Union)總監李伯曼(Donna Lieberman)表示，新法既不必要、也無助於解決問題，反而會將精神疾病汙名化，並導向「犯罪化」。紐約州精神健康協會(Mental Health Association in New York State)執行長李曼(Glenn Liebman)也說，許多出院或出獄人士之所以最終重返街頭，是因為缺乏用藥及就醫安排，無法順利取得持續的照護。

霍楚也表示，將修改「肯德拉法」(Kendra's Law)，該法案原先允許一般民眾或相關單位要向法官申請，強制患有精神疾病、且拒絕治療的人接受規定的精神治療。