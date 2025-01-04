華人市警輔警團 守護時報廣場跨年夜治安
曼哈頓時報廣場(Times Square)在過去不久的跨年夜有近百萬人湧入，共同倒數慶祝2025年的到來，為此不僅市警(NYPD)增加警力確保活動的安全，有多位華人組成的輔警團也到場徹夜維護治安，為這項舉世矚目的慶典貢獻力量。
當晚，來自紐約市曼哈頓、皇后區、布碌崙(布魯克林)和布朗士的共90位輔警，在時報廣場集結，配合正式警力一同執行任務。其中，曼哈頓南區警署(Patrol Borough Manhattan South)輔警團的指揮官謝顯楊(Peter Tse)負責行動規畫和輔警隊員的協調。
謝顯楊表示，在跨年夜配合市警維護廣場治安已成為慣例，過去參與有20餘次。他說，所有輔警在當日晚上7時集結，直至第二日的凌晨1時解散，主要負責在活動區域的周邊進行巡邏和監控，並對人群進行流量控制。
在近百人的輔警隊伍中，曼哈頓華埠市警五分局輔警團共有17人參與本次任務，而皇后區法拉盛109分局輔警團則有10人到場。華埠五分局輔警團的副指揮官曾偉康(Raymond Tsang)和109分局的輔警警官丘放河(Timothy Chu)也在當中。
謝顯楊說，為了確保每位輔警的職責和活動的順利進行，他們在現場制定了詳細的溝通和應急流程。身為輔警警司的他還表示，輔警團會在幾乎每一個大型活動到場，提供支援和維持秩序，包括聖派翠克節(St. Patrick's Day)大遊行、驕傲月大遊行(Pride Parade)、萬聖節遊行(Halloween Parade)和紐約馬拉松(NYC Marathon)等。
他說，雖然疲憊但也感到驕傲，因為團隊的努力讓舉世矚目的活動平安進行。當天，有多位新畢業的輔警來自五分局，謝顯楊稱他們是「專業和熱情的」熱心市民。謝顯楊在18歲成為輔警，至今已有44年。他的父親謝錦碩，則是五分局輔警團的元老之一，共服務49年，並在辭世後受到市警高規格舉葬。
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