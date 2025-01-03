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住宅垃圾新規 今起違反將開罰

記者尤昱程╱紐約報導
紐約市住宅垃圾新規警告期已過，即日起，九戶以下的住宅或公寓樓若未使用符合標準的垃圾桶，或將遭罰款。(記者馬璿╱攝影)
紐約市住宅垃圾新規警告期已過，即日起，九戶以下的住宅或公寓樓若未使用符合標準的垃圾桶，或將遭罰款。(記者馬璿╱攝影)

紐約市針對住宅垃圾的新規定警告期已結束，3日起開始全面執法。未遵守規定使用不超過55加侖且帶安全蓋垃圾桶的住戶，將面臨罰款，首次50元，二次100元，三次及以上200元。

根據規定，所有擁有一至九戶住宅單位的建築物，包括單一家庭住宅，需將垃圾裝入符合要求的垃圾桶，並於指定時間放置在人行道上待清理。此政策自去年11月開始實施，警告期已給市民兩個月適應時間，但從今日起，違規者將直接面臨處罰。

市衛生局(DSNY)表示，此新規定有助於減少街道垃圾袋堆積，改善市容並有效控制鼠患問題。市衛生局發言人古德曼(Joshua Goodman)指出，自部分居民開始遵守規定後，街道整潔度已顯著提升。他強調，這項措施與去年10月啟動的廚餘堆肥計畫相結合，旨在全面提升城市環境。

此外，市府也對垃圾桶的設計進行了強化，聲稱官方指定垃圾桶採用耐用材料，具有防鼠功能，以解決過往垃圾袋堆積導致鼠患增加的問題。市衛生局指出，這些垃圾桶不僅耐用，且價格合理，為居民提供了便利的選擇。

市府的長期目標是在2026年6月前實現所有住宅全面使用官方指定的垃圾桶。這些垃圾桶可透過官方網站www.bins.nyc購買，其中35加侖型號售價45元，45加侖型號售價53元，或於紐約市的Home Depot購得，價格相同。

為協助居民更好地理解並遵守新規，市衛生局計畫於未來幾個月舉辦多場線上資訊會議，向居民解釋新規定的細節與操作方法，並於1月9日(周日)晚間7時30分在皇后區聖瑪格麗特教堂(St. Margaret’s Parish Hall)現場解答市民問題。更多詳情可造訪市衛生局官網，網址www.nyc.gov/site/dsny/index.page。

紐約市 皇后區

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