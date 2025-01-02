紐約州大麻零售店擴張 今年估增逾350家

2025年預計將有超過350家大麻新店開業，零售店數量預計從275家增至超過625家。(取自市長辦公室)

紐約州 合法大麻 市場將於2025年迎來快速增長。州大麻管理辦公室(OCM)表示，2025年預計將有超過350家新店開業，零售店數量預計從275家增至超過625家。

據OCM數據，2024年合法大麻產品銷售額達8億4000萬元，加上2023年的數據，總銷售額已突破10億元。OCM政策主管卡吉亞(John Kagia)指出，2024年最後一季度，每月核發約30家零售許可，預計2025年市場規模將持續擴大。

遊說公司Park Strategies代表羅西(Joe Rossi)表示，零售店數量倍增是「行業改善的重要跡象」，將有助於合法市場壓制非法經營者。

儘管在打擊非法市場方面取得進展，但黑市仍對合法業者構成挑戰。去年，州市府機構聯手根據新法，關閉了數百家非法店鋪。 但隨著行業步入正軌，專家擔憂過多的零售店可能導致市場飽和及內部競爭。一名州大麻官員建議將零售店數量限制在1600家，OCM預計將於近期決定相關政策。

非法大麻店多年以來屢禁不絕。這些店鋪不僅無視法律，開在學校附近，甚至直接向未成年人出售大麻乃至非法毒品。在曼哈頓華埠 地威臣街(Division St.)就曾有一家非法大麻店。自去年5月被查出無照經營以來，該店鋪驅逐程序一拖再拖。市府警長辦公室已在上月突查和關閉此店，該店已確認搬離，目前房東正尋找新租戶。

為打擊非法店鋪，紐約州於2023年啟動「上鎖保護」(Operation Padlock to Protect)行動，授權地方執法機構封鎖未獲許可的大麻店鋪最多一年。然而，有數十家非法菸草店提起集體訴訟，指控該行動違憲。