莊文怡 表彰地鐵縱火案報警華裔少年

報警協助警方逮捕地鐵縱火案的華裔少年謝健中(Kingson Tse)，接受市議員莊文怡表彰，由於謝健中尚未成年，臉部以馬賽克模糊處理。(記者馬璿／攝影)

協助警方逮捕布碌崙(布魯克林)康尼島地鐵縱火 案的14歲華裔少年謝健中(Kingson Tse)，1月1日與母親王女士一同接受市議員莊文怡的表彰。談及事件經過，謝健中表示自己只是「做了該做的事」，不後悔報警舉動，而王女士也對兒子見義勇為之舉感到驕傲。

上月22日康尼島地鐵F線縱火案，兇嫌薩佩塔(Sebastian Zapeta-Calil)在犯案後便逃往曼哈頓方向。謝健中表示，自己和朋友剛結束籃球比賽，正要搭地鐵前往法拉盛參與下場賽事，候車期間與朋友得知清晨發生的縱火案。殊不知上車後朋友卻向謝健中表示「嫌犯就坐在同台地鐵車廂中」。謝健中原以為朋友在開玩笑，並沒有認真看待，但在看到薩佩塔的照片經比對才發現，同車廂一名熟睡男子正是他。

在朋友猶豫報警的情況下，謝健中主動致電警方報告看見薩佩塔的消息，在來回溝通後，列車於先驅廣場(Herald Square)停駛，超過40名警員上車逐一搜索列車，在謝健中與朋友的協助下，警方順利逮捕兇嫌。

謝健中表示，有些乘客不滿列車停駛，讓他一度感到愧疚，但他認為自己做的是對的行為，「嫌犯做了很糟糕的事，如果其他人不願意(報警)，那我願意。」他表示，此事教導他應對周圍環境更加警覺，每個人都有可能在紐約市隨機遇到罪犯，未來他也會鼓勵他人做一樣的事。

母親王女士則表示，事發時自己正在上班，回家才聽見兒子興奮地分享報警一事。她雖一直忙於工作賺錢養家，但兒子一直都很懂事自律，對兒子見義勇為之舉感到驕傲，並在聖誕節期間買禮物嘉獎兒子。

莊文怡感謝了謝健中的勇敢之舉，表示此事除彰顯謝健中父母的正面教育外，也提醒民眾應多關注新聞且廣傳，才能提高安全意識並瞭解社會動態。她說，期待在未來華社能有更多像謝健中與朋友一樣的少年，多關心周圍人事物，而非抱持「事不關己高高掛起」的心態。