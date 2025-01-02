我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區夜總會外大規模槍擊 至少10人受傷

去年若存下1萬美元投資 哪些資產讓你賺最多？

莊文怡 表彰地鐵縱火案報警華裔少年

記者馬璿／紐約報導
報警協助警方逮捕地鐵縱火案的華裔少年謝健中(Kingson Tse)，接受市議員莊文怡表彰，由於謝健中尚未成年，臉部以馬賽克模糊處理。(記者馬璿／攝影)
報警協助警方逮捕地鐵縱火案的華裔少年謝健中(Kingson Tse)，接受市議員莊文怡表彰，由於謝健中尚未成年，臉部以馬賽克模糊處理。(記者馬璿／攝影)

協助警方逮捕布碌崙(布魯克林)康尼島地鐵縱火案的14歲華裔少年謝健中(Kingson Tse)，1月1日與母親王女士一同接受市議員莊文怡的表彰。談及事件經過，謝健中表示自己只是「做了該做的事」，不後悔報警舉動，而王女士也對兒子見義勇為之舉感到驕傲。

上月22日康尼島地鐵F線縱火案，兇嫌薩佩塔(Sebastian Zapeta-Calil)在犯案後便逃往曼哈頓方向。謝健中表示，自己和朋友剛結束籃球比賽，正要搭地鐵前往法拉盛參與下場賽事，候車期間與朋友得知清晨發生的縱火案。殊不知上車後朋友卻向謝健中表示「嫌犯就坐在同台地鐵車廂中」。謝健中原以為朋友在開玩笑，並沒有認真看待，但在看到薩佩塔的照片經比對才發現，同車廂一名熟睡男子正是他。

在朋友猶豫報警的情況下，謝健中主動致電警方報告看見薩佩塔的消息，在來回溝通後，列車於先驅廣場(Herald Square)停駛，超過40名警員上車逐一搜索列車，在謝健中與朋友的協助下，警方順利逮捕兇嫌。

謝健中表示，有些乘客不滿列車停駛，讓他一度感到愧疚，但他認為自己做的是對的行為，「嫌犯做了很糟糕的事，如果其他人不願意(報警)，那我願意。」他表示，此事教導他應對周圍環境更加警覺，每個人都有可能在紐約市隨機遇到罪犯，未來他也會鼓勵他人做一樣的事。

母親王女士則表示，事發時自己正在上班，回家才聽見兒子興奮地分享報警一事。她雖一直忙於工作賺錢養家，但兒子一直都很懂事自律，對兒子見義勇為之舉感到驕傲，並在聖誕節期間買禮物嘉獎兒子。

莊文怡感謝了謝健中的勇敢之舉，表示此事除彰顯謝健中父母的正面教育外，也提醒民眾應多關注新聞且廣傳，才能提高安全意識並瞭解社會動態。她說，期待在未來華社能有更多像謝健中與朋友一樣的少年，多關心周圍人事物，而非抱持「事不關己高高掛起」的心態。

地鐵 縱火 康尼島

上一則

中華公所元旦大會 經文處官員同賀

下一則

紐約州大麻零售店擴張 今年估增逾350家
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約康尼島元旦「北極熊」冬泳 76歲華人初體驗感興奮自豪

紐約康尼島元旦「北極熊」冬泳 76歲華人初體驗感興奮自豪
紐約地鐵除夕推人落軌 嫌犯前科累累 被控二級謀殺未遂

紐約地鐵除夕推人落軌 嫌犯前科累累 被控二級謀殺未遂
紐約地鐵乘客遭推落軌 嫌犯被捕

紐約地鐵乘客遭推落軌 嫌犯被捕
紐約地鐵縱火燒人案 死者身分確認

紐約地鐵縱火燒人案 死者身分確認

熱門新聞

近年來大量中國走線客湧入紐約，從事到機場接送旅客的專車服務成為華裔走線客的謀生途徑之一。(美聯社)

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

2024-12-30 20:25
「香菜肥牛」入選2024年度紐約最佳菜餚之一。(取自川菜館「葫蘆」)

2024紐約「最佳26道菜餚」 唯一入選中餐…香菜是主角

2024-12-29 20:15
紐約市感染「呼吸道融合病毒」人口近日大增，市衛生局建議民眾戴口罩以免感染病毒。(美聯社)

紐約市呼吸道病毒病例激增 市衛生局建議戴口罩

2024-12-29 07:42
聖誕節吃中餐的傳統可追溯到19世紀，然而對於蒂托爾曼來說，這更多是向他家庭傳統的致敬。(記者范航瑜／攝影)

猶太餐廳老闆：聖誕節吃中餐傳統不會消失

2024-12-26 11:29
隨著2025年報稅季即將展開，不少納稅人都開始提前做好了準備。(IRS提供)

報稅季將至 國稅局發言人：這樣做更安全、退稅更快

2024-12-27 17:35
顧喬安表示，聽到旁人討論才知道隧道可能失火，後方車廂的乘客紛紛擠到前方，排隊離開。(顧喬安提供)

紐約地鐵F線疑失火 華人恐慌：怕是人生最後一天

2024-12-28 07:52

超人氣

更多 >
後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因

後院不該種植這7種果樹 園藝專家說原因
12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成

12星座2025年誰最能實現願望？ 天秤運勢絕佳、他心想事成
4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果
紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州

紐奧良「大屠殺」嫌犯確認為42歲美國公民 來自德州
趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由

趙露思千字文控訴被毆打「人肉搖錢樹」巨額分手費換自由