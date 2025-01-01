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紐約地鐵乘客遭推落軌 嫌犯被捕

記者馬璿╱紐約報導
一位男性乘客在跨年夜遭推落地鐵軌道，圖為其被推下的地鐵站。(GeneralPunger/攝影/CC BY 4.0)
一位男性乘客在跨年夜遭推落地鐵軌道，圖為其被推下的地鐵站。(GeneralPunger/攝影/CC BY 4.0)

12月31日下午1時30分，一名45歲乘客於曼哈頓中城18街車站遭不明男子推下鐵軌後，被駛來的1號線列車撞擊，送醫後雖情況危急但仍有生命跡象。警方表示，此案為隨機攻擊，嫌犯在當日下午4時許已被逮捕，截至截稿，尚未公布其身分。

但根據紀錄，他此前曾涉嫌襲擊一名警察，在2020年另一起案件中，儘管檢察官要求將他羈押，他仍被無保釋放。

根據監視畫面，嫌犯在月台邊徘徊時鎖定正在看手機的受害男子，經過他身後又繞回，並趁列車駛入車站時將其推下鐵軌。一旁的兩名乘客在案發前幾秒則跳過檢票口，目擊此案後則隨即離開車站。據警方描述，嫌犯為淺棕膚色、戴黑色口罩、身穿黑色外套、連帽衫及灰色牛仔褲。

截至截稿，嫌犯犯案動機仍待調查。現場其他目擊乘客則表示，自己雖已經盡量避免深夜出行，但此事卻是發生在白天，令他深感驚恐。

紐約地鐵年末連發攻擊案，本月22日康尼島發生地鐵縱火案後，賓州車站於27日發生遊民遭嚴重燒傷事件。民間治安互助組織「守護天使」(Guardian Angels)表示，從29日起已安排志願者在地鐵內巡邏，重點關照地鐵內的遊民和精神異常者。

一名45歲乘客(棕色外套男子)在跨年夜於曼哈頓中城18街車站，被不明男子(黑色外...
一名45歲乘客(棕色外套男子)在跨年夜於曼哈頓中城18街車站，被不明男子(黑色外套男子)推下鐵軌，遭1號線列車撞擊，送醫後情況危急，但仍有生命跡象。(圖片取自X帳號NYCScanner)

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