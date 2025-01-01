紐約地鐵乘客遭推落軌 嫌犯被捕

一位男性乘客在跨年夜遭推落地鐵軌道，圖為其被推下的地鐵站。(GeneralPunger/攝影/CC BY 4.0)

12月31日下午1時30分，一名45歲乘客於曼哈頓中城18街車站遭不明男子推下鐵軌後，被駛來的1號線列車撞擊，送醫後雖情況危急但仍有生命跡象。警方表示，此案為隨機攻擊，嫌犯在當日下午4時許已被逮捕，截至截稿，尚未公布其身分。

但根據紀錄，他此前曾涉嫌襲擊一名警察，在2020年另一起案件中，儘管檢察官要求將他羈押，他仍被無保釋放。

根據監視畫面，嫌犯在月台邊徘徊時鎖定正在看手機的受害男子，經過他身後又繞回，並趁列車駛入車站時將其推下鐵軌。一旁的兩名乘客在案發前幾秒則跳過檢票口，目擊此案後則隨即離開車站。據警方描述，嫌犯為淺棕膚色、戴黑色口罩 、身穿黑色外套、連帽衫及灰色牛仔褲。

截至截稿，嫌犯犯案動機仍待調查。現場其他目擊乘客則表示，自己雖已經盡量避免深夜出行，但此事卻是發生在白天，令他深感驚恐。