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紐約地鐵縱火燒人案 死者身分確認

記者馬璿╱紐約報導
警方辨認出紐約地鐵縱火燒人案受害者身分。圖為嫌犯薩佩塔。(美聯社)
警方辨認出紐約地鐵縱火燒人案受害者身分。圖為嫌犯薩佩塔。(美聯社)

本月發生在紐約布碌崙(布魯克林)康尼島地鐵的縱火燒人案迎來新進展，警方於12月31日(周二)確認死者身分為的61歲女性卡瓦(Debrina Kawam)。據了解，卡瓦為遊民，最後登記地址為新州的湯姆斯河(Toms River)。

由於卡瓦屍體被嚴重燒傷，警方透過牙齒、指紋及DNA等多項檢測，在案發一周後終於掌握死者身分。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，死者卡瓦生前曾在紐約市遊民所生活過，其餘細節則並未透露。

根據市法醫辦公室報告，卡瓦的死因為吸入過多濃煙及燒傷(Thermal injuries)。

涉案兇嫌薩佩塔(Sebastian Zapeta-Calil)於12月27日(周五)被大陪審團起訴四項謀殺罪，包含一項一級謀殺、三項二級謀殺及一項縱火罪名。

布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)表示，若一級謀殺罪成的，最高可判處無期徒刑且不得假釋，為紐約州最嚴重罪名。

根據布碌崙地檢的起訴書內容，33歲的薩佩塔在12月22日清晨，涉嫌將不明液體潑向一名熟睡女子，導致受害者當場喪生，過程中薩佩塔甚至以襯衫煽動火焰。

聯邦官員表示，薩佩塔是在2018年遭驅逐的瓜地馬拉移民，後又非法潛返回紐約市。

薩佩塔並未在12月27日出庭，他將在7日過堂。

布碌崙 紐約市 遊民

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