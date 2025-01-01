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紐約建城400年 府推「創建紐約」慶祝

記者許君達╱紐約報導
紐約市府推出「創建紐約」項目，慶祝紐約建城400周年。圖為「創建紐約」門戶網站。(網頁截圖)
紐約市府推出「創建紐約」項目，慶祝紐約建城400周年。圖為「創建紐約」門戶網站。(網頁截圖)

紐約市亞當斯(Eric Adams)12月31日宣布，將在跨年夜期間啟動為期一年的「創建紐約」(Founded by NYC)活動，以作為紐約建城400周年的特別慶祝項目。項目從歷史和當下兩個角度出發，展示紐約市悠久的歷史和豐富的當代文化，並為有意探索這些歷史文化的民眾提供在線導覽。

「創建紐約」由紐約市旅遊與會展局主導，百老匯知名音樂劇品牌「漢密爾頓」(Hamilton)贊助，並與原住民文化組織萊納佩中心(Lenape Center)、紐約市博物館、百老匯院線(Broadway League)、時報廣場聯盟(Time Square Alliance)和全市多家商業改進區等民間機構合作，在2025全年推出大量慶祝性公共活動，包括藝術裝置展示、免費電影放映、紐約愛樂樂團免費音樂會、百老匯明星免費表演等。

數據顯示，紐約市2024年全年接待遊客近6500萬人次，為史上第二高，直接創造的觀光旅行消費達510億元，而通過紐約的兩大國際機場入境美國的航班和旅客人數，也超過其他所有大城市。

紐約市在2025年的建城400周年紀念過後，還將相繼迎來2026年的世界盃足球賽和美國建國250周年等大型活動。亞當斯強調，紐約的真正歷史其實遠不止於此，在荷蘭人抵達前，當時的萊納佩原住民部落就已在此生活了近千年。推出「創建紐約」項目，正是為了讓人們更好地了解這座城市複雜、多樣且無與倫比的歷史。

「創建紐約」官方網站網址為https://reurl.cc/Kd9xMq，內有紐約歷史介紹、觀光勝地、博物館和特別活動推薦等內容。2025年內各項慶祝活動的詳細安排將陸續在該網站上線，而在一年後，此網站將變成2026年建國250周年系列活動的主頁和發布平台。

紐約市2025年將迎來建城400周年紀念，市府推出一系列大型慶祝活動。(記者許君...
紐約市2025年將迎來建城400周年紀念，市府推出一系列大型慶祝活動。(記者許君達╱攝影)

紐約市 百老匯 亞當斯

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