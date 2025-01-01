皇后區電動滑板車試點 開跑半年議會籲暫停

電動滑板車試行計畫逾半年，供應商表示騎行數字亮眼，然而其造成的交通問題則遭部分居民詬病。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區 的共享電動滑板車試點計畫自去年6月啟動以來，六個月內吸引數十萬次使用，成為居民日常通勤的便利選擇，但一些民選官員要求市交通局(DOT)暫停此計畫，理由是滑板車亂停問題影響社區安全。

根據運營公司Lime的數據，皇后區自計畫啟動以來，約3萬2000名用戶完成了近33萬次騎行。而Bird的統計顯示，其1萬2544名用戶在皇后區騎行了13萬2930次，平均每次約1哩。第三家公司Veo雖未提供皇后區獨立數據，但表示其整體騎行數量持續上升，並指出其坐式滑板車特別受到有行動障礙人士的歡迎。

Lime公司高級經理耶伍德(Nicole Yearwood)表示，2024年皇后區和布朗士 的總騎行量達到180萬次，其中在北皇后區，40%的騎行始於或結束於交通樞紐的50呎範圍之內。她指出，滑板車已成為超過14萬人的日常交通工具，並為支持本地小商家發揮了重要作用。

然而，市議長歐德思(Adrienne Adams)則以「居民反映」為由，呼籲交通局暫停此計畫。她表示，滑板車隨意停放在人行道、住宅、商家和宗教場所附近，阻礙了社區的日常活動。街道安全與居民的公平使用空間應優先考量，要求運營公司負責解決這一問題。

儘管如此，數據顯示該計畫深受歡迎，需求持續增長。耶伍德表示，2024年的騎行數量顯著增加，Bird公司則表示其在皇后區的用戶同比增長23%，且大部分騎行發生在交通樞紐附近，顯示滑板車作為「最後一哩」接駁工具的重要性。