皇后區電動滑板車試點 開跑半年議會籲暫停
皇后區的共享電動滑板車試點計畫自去年6月啟動以來，六個月內吸引數十萬次使用，成為居民日常通勤的便利選擇，但一些民選官員要求市交通局(DOT)暫停此計畫，理由是滑板車亂停問題影響社區安全。
根據運營公司Lime的數據，皇后區自計畫啟動以來，約3萬2000名用戶完成了近33萬次騎行。而Bird的統計顯示，其1萬2544名用戶在皇后區騎行了13萬2930次，平均每次約1哩。第三家公司Veo雖未提供皇后區獨立數據，但表示其整體騎行數量持續上升，並指出其坐式滑板車特別受到有行動障礙人士的歡迎。
Lime公司高級經理耶伍德(Nicole Yearwood)表示，2024年皇后區和布朗士的總騎行量達到180萬次，其中在北皇后區，40%的騎行始於或結束於交通樞紐的50呎範圍之內。她指出，滑板車已成為超過14萬人的日常交通工具，並為支持本地小商家發揮了重要作用。
然而，市議長歐德思(Adrienne Adams)則以「居民反映」為由，呼籲交通局暫停此計畫。她表示，滑板車隨意停放在人行道、住宅、商家和宗教場所附近，阻礙了社區的日常活動。街道安全與居民的公平使用空間應優先考量，要求運營公司負責解決這一問題。
儘管如此，數據顯示該計畫深受歡迎，需求持續增長。耶伍德表示，2024年的騎行數量顯著增加，Bird公司則表示其在皇后區的用戶同比增長23%，且大部分騎行發生在交通樞紐附近，顯示滑板車作為「最後一哩」接駁工具的重要性。
另外一間公司Veo表示，其滑板車用戶中有74%因使用該服務而減少汽車出行，幫助緩解皇后區部分擁擠地區的交通壓力。該公司同時正在改進停車設施和加強安全措施，以回應社區反饋。
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