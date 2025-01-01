我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓不趁亂對南韓動手 反對美國嗆聲 金正恩有何盤算？

總統大選押川普 馬斯克資產12個月內暴增2130億

皇后區電動滑板車試點 開跑半年議會籲暫停

記者尤昱程╱紐約報導
電動滑板車試行計畫逾半年，供應商表示騎行數字亮眼，然而其造成的交通問題則遭部分居民詬病。(記者尤昱程╱攝影)
電動滑板車試行計畫逾半年，供應商表示騎行數字亮眼，然而其造成的交通問題則遭部分居民詬病。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區的共享電動滑板車試點計畫自去年6月啟動以來，六個月內吸引數十萬次使用，成為居民日常通勤的便利選擇，但一些民選官員要求市交通局(DOT)暫停此計畫，理由是滑板車亂停問題影響社區安全。

根據運營公司Lime的數據，皇后區自計畫啟動以來，約3萬2000名用戶完成了近33萬次騎行。而Bird的統計顯示，其1萬2544名用戶在皇后區騎行了13萬2930次，平均每次約1哩。第三家公司Veo雖未提供皇后區獨立數據，但表示其整體騎行數量持續上升，並指出其坐式滑板車特別受到有行動障礙人士的歡迎。

Lime公司高級經理耶伍德(Nicole Yearwood)表示，2024年皇后區和布朗士的總騎行量達到180萬次，其中在北皇后區，40%的騎行始於或結束於交通樞紐的50呎範圍之內。她指出，滑板車已成為超過14萬人的日常交通工具，並為支持本地小商家發揮了重要作用。

然而，市議長歐德思(Adrienne Adams)則以「居民反映」為由，呼籲交通局暫停此計畫。她表示，滑板車隨意停放在人行道、住宅、商家和宗教場所附近，阻礙了社區的日常活動。街道安全與居民的公平使用空間應優先考量，要求運營公司負責解決這一問題。

儘管如此，數據顯示該計畫深受歡迎，需求持續增長。耶伍德表示，2024年的騎行數量顯著增加，Bird公司則表示其在皇后區的用戶同比增長23%，且大部分騎行發生在交通樞紐附近，顯示滑板車作為「最後一哩」接駁工具的重要性。

另外一間公司Veo表示，其滑板車用戶中有74%因使用該服務而減少汽車出行，幫助緩解皇后區部分擁擠地區的交通壓力。該公司同時正在改進停車設施和加強安全措施，以回應社區反饋。

電動滑板車試行計畫逾半年，供應商表示騎行數字亮眼，然而其造成的交通問題則遭部分居...
電動滑板車試行計畫逾半年，供應商表示騎行數字亮眼，然而其造成的交通問題則遭部分居民詬病。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區 布朗士

上一則

議員聯手控白思豪： 防疫政策「剝奪自由」

下一則

假日季社交多 紐約呼吸道疾病傳染暴增
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聯邦法庭開綠燈 堵車費1月5日可望準時上路

聯邦法庭開綠燈 堵車費1月5日可望準時上路
兆彩12.2億頭獎開出 北加州1注獨得「最棒聖誕禮物」

兆彩12.2億頭獎開出 北加州1注獨得「最棒聖誕禮物」
怎麼看川普2.0？女股神伍德：「川普行情」可期 但要釐清這點

怎麼看川普2.0？女股神伍德：「川普行情」可期 但要釐清這點
霍楚承諾：「壅堵預警日」堵車費不會臨時調漲

霍楚承諾：「壅堵預警日」堵車費不會臨時調漲

熱門新聞

近年來大量中國走線客湧入紐約，從事到機場接送旅客的專車服務成為華裔走線客的謀生途徑之一。(美聯社)

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

2024-12-30 20:25
「香菜肥牛」入選2024年度紐約最佳菜餚之一。(取自川菜館「葫蘆」)

2024紐約「最佳26道菜餚」 唯一入選中餐…香菜是主角

2024-12-29 20:15
紐約市感染「呼吸道融合病毒」人口近日大增，市衛生局建議民眾戴口罩以免感染病毒。(美聯社)

紐約市呼吸道病毒病例激增 市衛生局建議戴口罩

2024-12-29 07:42
聖誕節吃中餐的傳統可追溯到19世紀，然而對於蒂托爾曼來說，這更多是向他家庭傳統的致敬。(記者范航瑜／攝影)

猶太餐廳老闆：聖誕節吃中餐傳統不會消失

2024-12-26 11:29
隨著2025年報稅季即將展開，不少納稅人都開始提前做好了準備。(IRS提供)

報稅季將至 國稅局發言人：這樣做更安全、退稅更快

2024-12-27 17:35
顧喬安表示，聽到旁人討論才知道隧道可能失火，後方車廂的乘客紛紛擠到前方，排隊離開。(顧喬安提供)

紐約地鐵F線疑失火 華人恐慌：怕是人生最後一天

2024-12-28 07:52

超人氣

更多 >
「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由

「超級食物」藍莓 應冷凍的5個理由
「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了
趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網

趙露思站起來了 僵硬學走路「醫院跨年」惹哭全網
趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我
喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡

喬州法官任職最後一天 在法庭內舉槍自盡