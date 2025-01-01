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法拉盛狀元書法社 茶會書法展交流作品

記者尤昱程／紐約報導
狀元書法社舉辦書法展，展出會員創作的22幅精美書法作品，藉此平台互相切磋交流，共同提升技藝。(主辦方提供)
狀元書法社舉辦書法展，展出會員創作的22幅精美書法作品，藉此平台互相切磋交流，共同提升技藝。(主辦方提供)

法拉盛狀元書法社日前在自助班傑明老人中心舉辦書法展，這是自疫情停辦後的首次活動，吸引了眾多愛好書法的會員參與。該展覽展示了學生與老師精心創作的22幅書法作品，其中涵蓋楷書、隸書、篆書、草書等多種書法風格，充分展現了參展者的深厚功底與藝術表現力。

狀元書法社創辦於2008年，由創會會長周唐軒領導，長期以來致力於傳承與推廣書法藝術。疫情期間活動一度中斷，直到2024年1月才在學生要求下重新復課。

現任會長李天潮表示，目前書法社每周舉行一次聚會，會員們將在家完成的作品帶到現場，通過張貼展示與互相觀摩，促進學習與提高。該社目前約有20名活躍會員，大部分是多年習書的書法愛好者。

周唐軒的夫人李春溪指出，自書法社成立以來，已培育出百餘名學生，其中不乏成就突出的書法家。她表示，書法社從楷書入門，逐步帶領學生學習多種書體，幫助他們掌握書法技巧並自由發揮創作能力。

此次展覽將持續至2024年1月6日(周一)，李天潮表示，除了在老人中心展覽外，書法社也計畫未來拓展到其他地點舉辦展覽，讓更多人有機會欣賞傳統書法之美。

今日出席成員包含余天驥、劉重元、蕭贏堡、劉少同、黃柳冬、李秋媛、穆瑞卿、陳承義、杜昆山。有興趣加入書法社的民眾可聯繫李天潮進一步了解詳情，電話(201) 838-0900。

書法 老人中心 疫情

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