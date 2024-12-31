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警方：拖欠走線司機工資不算犯罪 騙買車構成欺詐

記者曹馨元／紐約報導

「公共誠信中心 (The Center for Public Integrity)」在2021年發布的一份調查報告指出，在移民占比愈高的行業，工資盜竊(wage theft)案件發生的數量也愈高；這背後的根源是因為還未獲得合法身分的新移民往往不了解自己的權益、不熟悉美國的法律途徑，也因身分問題而不敢為自己維權。

目前，陳帥車隊中的43名受害者司機試圖向法拉盛的紐約市警(NYPD)109分局報案，警方回應本報稱，拖欠工資並不是犯罪，而是勞資糾紛，不在警方的管轄範圍內；但陳帥以「在拉斯維加斯發展新業務、購買車輛」為名募資10萬元已構成欺詐行為(grand larceny by false promise)，可以作報警處理。

移民律師陳闖創表示，這些司機並不算被正式雇用，而是自雇合同工(Independent Contractor)，是法律所允許的，且勞資糾紛與移民身分無關。「拖欠工資由紐約州法處理，可以在小額法庭(Small Claims Court)雇用律師提訴」，但陳闖創也指出，若陳帥如今真的「不知道人在哪裡」，法庭文件能否送達也可能會有問題。

律師吳聖洋則認為，目前最可行的辦法還是向警局報案處理，聊天記錄、過往轉帳信息及陳帥的個人資料都可以作為較有說服力的證據；但為了能順利立案，吳聖洋建議受害者「多向警方施壓」。他也表示，「無證客不用慌」，沒有合法身分的勞工也受法律保護，有立場伸張自己的權益。

紐約州法律規定，無證客即使沒有社安號碼(Social Security Number)，只要是在紐約工作，就受到紐約勞工法的保護，也可以就工資盜竊追討損害賠償。且在過往多起工資盜竊的訴訟過程中，法院都曾禁止詢問原告的移民身分。

移民 紐約州 勞工

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