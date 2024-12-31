42走線客當司機 遭機場車隊「包工頭」欠薪高達35萬元

陳帥會以「平台未支付訂單」、「每日銀行轉帳有限額」等種種藉口，拖欠應付工資。(記者曹馨元／攝影)

近年來大量中國走線 客湧入紐約，從事到機場接送旅客的專車服務成為華裔走線客的謀生途徑之一。然而這條謀生之路也充滿坎坷，不少華裔專車司機表示，他們遭到車隊「包工頭」拖欠總計高達35萬元的薪資，目前43名受害司機已經向州府提出投訴。

就像許多看翡翠台歐美影視劇長大的青年，來自廣東70後李先生也有一個美國夢，在家具行業於疫情期間走向蕭條後，身為業者的他也在2023年從中國出發，踏上了走線之旅，並在美國成為一名華人 車隊司機，雖辛苦，但好在工作相對自由、薪水可觀。然而他沒想到的是，這個電視劇裡代表自由和努力就有錢賺的國度，卻也充滿了騙局，而這騙局還是所謂的同胞所帶來的。

「5000元訂單 僅到手3000」

專車車隊在華人司機中是並不少見，車隊由類似包工頭的「車頭」組織管理，依靠「車頭」在Carzen+、Booking等旅遊預訂平台上拉到接送機、旅遊包車等訂單，再分配給車隊中的司機。通常，「車頭」會在每單中抽取一定比例的費用，並將餘下工資以半月一結的形式發放給司機。雖然專車司機工作時長可達每日16、17個小時，但好在多勞多得，超長工作時間也意味著可觀的收入。

為更高、更穩定的收入，及更自由的時間安排，李先生辭去紐約的零工工作，在去年6月考取駕照、買完車後，成為了一名專車司機，並在去年10月底通過朋友介紹加入了「車頭」陳帥的車隊，他也是陳帥車隊最初的幾名司機之一。

與車隊中的多數司機一樣，李先生每日工作時長平均為16個小時左右。起初，他因為不捨得花錢，常常從家裡帶便當，「鹹菜就白米飯對付一下」，後來捨得買盒飯了，買的也是不超過10塊錢的快餐。李先生表示，自己還不是「最拚的」，「車隊裡有些司機都是直接睡在車上的」。

據李先生了解，陳帥來自東北，有日本永久居留卡，通過旅遊簽證來美後就「黑」在了這裡。就像其他車隊一樣，陳帥承諾將半月發一次薪水；由於大部分車隊中的司機都是還未獲得合法身分的走線客，在加入車隊之初，陳帥與司機們並沒有簽署任何文件，薪水也由現金、微信 轉帳及中國國內銀行轉帳的方式支付。

雖然陳帥車隊在逐漸壯大、訂單量也不斷增多，但絕大多數司機卻始終沒有拿到自己應得的工資數額。李先生回憶，在他加入陳帥車隊一年左右的時間裡，自己的工資從未結清過；陳帥會以「平台未支付訂單」、「每日銀行轉帳有限額」等種種藉口，拖欠應付工資。「我一個月看訂單可能有5000、6000元，但陳帥只會給2000、3000元生活費」，李先生說，陳帥給的工資僅夠支付自己每月的帳單，「光是車的保險、月供，加上油費之類的，就要每個月1000多元了」。

近年來大量中國走線客湧入紐約，從事到機場接送旅客的專車服務成為華裔走線客的謀生途徑之一。(路透)

「塞車找司機代跑 還要墊錢」

接送機是一個必須要準時準點接客的工作。因為紐約交通壅堵、飛機頻繁晚點，司機們常常趕不上下一個接送機訂單。李先生表示，為避免客戶差評，陳帥就會要求他們自行找到別的司機來「代跑訂單」，並先用現金墊付代跑司機的訂單費用。為了不讓陳帥有更多藉口拖欠、罰去他們的工資，司機只能照做，而由他們墊付的代跑訂單費長久累積，又成了一筆壓在司機身上的財務負擔。

多名司機表示，訂單跑不過來的情況每天都在發生，「平均一天一次」；司機需要自行墊付的價格為每單50元至60元不等。同時，陳帥還請了兩人進行客服工作，在負責對接客人的同時，還要幫忙找人代跑，而大部分由客服和司機墊付的代跑費用，也與被拖欠的工資一起，再也沒從陳帥手中要回來。

李先生與其他司機逐漸發現，雖然陳帥能拿到的訂單相比其他車頭更多，但他所採取的低價競爭、及分成方式並不合常理，陳帥在接單平台上的開價，甚至低於給司機的工資成本。「比如，陳帥會用48塊錢低價在平台上接單，吸引顧客，但是分給司機的還是50元」，李先生回憶到，「再加上還要支付客服的工資，因此在這樣的分成方法下，陳帥自己做的都是賠本買賣，怎麼可能收支平衡？」

如此不可持續的運營模式讓李先生及一眾受害司機懷疑，陳帥可能從一開始「就沒想要通過正常抽成賺錢」，而他的目標似乎就是最後捲走拖欠的工資款項。

楊博雅是43名受害司機中唯一有公民身分的，被捲走工資8100元，她已代表受害者向州勞工廳投訴。(記者曹馨元／攝影)

目前，43名受害司機中唯一有公民身分的楊博雅已代表受害者向州勞工廳(NYS Department of Labor)投訴陳帥。根據投訴文件，陳帥共欠43名司機及2名客服人員工資超過35萬元。

截至發稿，陳帥並沒有回應本報的電話質詢，其微信設置為無法添加。