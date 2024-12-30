Citi Bike 1月6日起再漲價 一年內三連漲

Citi Bike將從明年1月6日起再次漲價，一年之內三連漲。(本報檔案照)

紐約市 公共單車Citi Bike將於明年1月6日(周一)起漲價，非會員每次騎行的費用將升至4.99元，電單車每分鐘騎行費用升至0.38元。這是Citi Bike在一年內的第三次漲價。

根據漲價計畫，Citi Bike和Lyft Pink All Access會員使用電動單車的費用將漲至每分鐘0.25元，超時費用同漲至0.25元，而使用超過45分鐘或進出曼哈頓的封頂費用則升至5元，稅後總價為5.44元。年度會員使用普通單車則無需再付費。

漲價將僅限紐約，新澤西 境內的Citi Bike電單車會員價格為每分鐘0.21元。非會員的單日通票(Day Pass)則升至25元，超時費與單次騎行同為0.38元，通票漲價從明年2月3日開始。而會員優惠價格則為電單車每分鐘0.13元，超時費用每分鐘0.25元，月度會員使用普通單車同樣免費。

Citi Bike今年1月4日曾漲價，非會員的單次價格從4.49元升至4.79元，而在7月的第二次漲價中，大幅提升了電單車的使用成本。Citi Bike的運營方Lyft公司方面表示，連續漲價的原因在於通膨和電動單車的運營成本增加。而根據報導，由於電單車充電需要增建基礎設施，而Lyft卻長時間未能與負責紐約市供電的聯合愛迪生(Con Edison)公司簽署合作協議，導致充電能力不足。

不過，在本次漲價中，會員年費將保持不變，仍為219.99元。此外，Lyft也在12月宣布，在紐約市內擴大服務範圍，將貝瑞吉(Bay Ridge)等華人較多的社區也納入其中。