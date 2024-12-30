2024年紐約接待遊客數量 創歷史第二高

華人新移民王嵬和劉暢與洛克菲勒聖誕樹合影。(受訪者提供)

根據紐約市 長辦公室發布的數據，紐約市2024年全年接待的遊客數量預計會達到6500萬人次，這將是史上第二高的紀錄，僅略少於於疫情 爆發前的2019年。作為這6500萬中的一員，華人新移民王嵬和劉暢，則在旅行之餘，更對身在紐約的未來多了一份憧憬。

來自中國的夫妻王嵬和劉暢在經歷了漫長的等待後，終於在今年拿到了移民許可並登陸紐約。在安頓生活之餘，他們也像其他遊客一樣，前往曼哈頓遊覽，現已參觀過了自由女神、華爾街銅牛、哈德遜河岸，還在聖誕節時前往洛克菲勒聖誕樹以及帝國大廈等知名遊覽勝地。第一次來到紐約的劉暢表示，真實的紐約與以前在文藝作品中看到的沒有什麼樣貌上的不同，但多了人與人之間當面交流的溫度，而體驗這種溫度正是旅行的魅力所在。

第二次來到紐約的王嵬則認為，當下的紐約與疫情前沒有什麼變化，依舊充滿了活力和自由的氣息，與長達三年的中國疫情管控時代相比，紐約的自由令他格外珍視。而作為藝術與文創從業者，他認為這種自由和活力對於培養創意更是非常重要。

數據顯示，旅遊觀光 業2024年為紐約市和紐約州創造了790億元的收入，其中510億元來自遊客的直接消費，比上年增長了3.5%，而遊客消費創造的稅收則達到68億元。

觀光行業的繁榮令王嵬和劉暢對未來充滿憧憬。他們已經列出了長長一串希望參觀的清單，包括文創展會、特色創意店鋪等，以豐富眼界並於業者增加交流。王嵬表示，以前作為短期遊客，都要計算法定停留日數，總覺時間不夠用，如今成了居民，終於可以自由來去，隨時到紐約來尋求靈感了。

對於紐約的生活，王嵬認為，雖然新聞報導中充斥著治安亂象，但畢竟是個別現象，還不足以改變紐約在他心中的形象。