紐約州今年人口增長 5年來最多

根據美國人口普查局上周公布的數據，2024年紐約州人口增長近13萬人，創下自疫情以來最大的年增幅；這一增長主要受到移民潮的驅動，尤其是大量移民選擇遷入紐約市。(記者高雲兒╱攝影)

根據聯邦人口普查局(U.S. Census Bureau)最新公布數據，2024年紐約州 人口增長近13萬人，創下自疫情以來最大的年增幅，主要受到大批移民湧入紐約市的移民潮驅動，不過富人階層也大量流失，引發專家對未來人口趨勢的擔憂。

數據顯示，作為美國第四大人口州，紐約州在2023年7月1日至2024年7月1日間增長了12萬9881人，增幅達0.65%。這一增幅在全美排名第五，僅次於德州、佛羅里達州、加州和北卡羅來納州 。

其中，2024年紐約州的國際移民淨增長達20萬7161人，創下自本世紀初以來的最大增幅。這一增長主要來自拉丁美洲、加勒比地區、中國和非洲的移民，這些移民中不僅包括尋求庇護者，還有因人道原因獲准入境的短期居民。除了國際移民增長，紐約州的自然人口增長也起到了作用，2024年出生人數超過死亡人數的4萬3701人。

然而，儘管國際移民和自然人口的增長，紐約州的人口流失同樣不容忽視。根據人口普查數據，紐約州因州內人口流失減少了12萬917人，這是全美第二大流失數字，僅次於加州。不過，與2020年以來的數據相比，這一流失規模有所縮小；康奈爾大學應用人口學計畫的研究人員溫克(Jan Vink)指出，2021年紐約州的國內遷移損失超過30萬人。

溫克表示，這一趨勢已經持續多年，「我們目前依賴國際移民來維持人口增長」。他認為，若未來執行非法移民 驅逐政策，紐約州可能面臨人口下降的挑戰。

此外，長島地區規畫委員會主席卡梅倫(John Cameron)也警告，紐約州的人口趨勢正朝著錯誤的方向發展。隨著愈來愈多的富裕企業家選擇遷往佛羅里達州、德州、田納西州和北卡羅來納州，紐約州的生產型勞動力可能會遭受損失。他表示，「如果有太多消費者卻沒有足夠的生產者，這樣的情況無法持續。我們不能失去這些生產力。」