紐約康尼島元旦冬泳 報名至當天早上

冬泳者穿著泳衣跳入冰冷刺骨的海水，用刺激的體驗迎接新的一年。(本報檔案照)

一年一度的布碌崙 (布魯克林)康尼島 新年冬泳活動，將在2025年1月1日(周三)元旦再度登場，已是第122屆，隨著知名度大開，近年來也有大量的華人參與；主辦方預計，當日將有至少4000名參與者身穿泳褲泳衣，以跳入冰冷大西洋海水裡的極限方式，迎接新的一年，該活動所籌到的款額將捐贈給當地非營利機構，有意參加的民眾直到當日早上都能在現場報名。

冬季游泳活動由康尼島北極熊俱樂部(The Coney Island Polar Bear Club)舉辦，其為美國最古老的冬泳俱樂部，歷史可追溯至1903年；該活動並不收費，但鼓勵捐款，每位捐贈50元以上的人將獲得限量版的毛線帽，而所有的款項將用於支持康尼島社區的非營利組織，幫助當地社區的發展。

主辦方指出，上一次的活動迎來數千人的參與，還籌集了超過13萬元款項，突破新紀錄，這些錢被分配給當地組織，用於資助課後補習班、海洋健康項目等；儘管康尼島是夏季的熱門旅遊地點，但冬季的旅遊業不旺盛，導致當地商家和居民沒有太多支持，但希望通過冬泳活動捐贈，給他們帶來關懷。

「按照紐約市 的傳統，我們邀請民眾通過飆升腎上腺素的方式，打開新的一年」，北極熊俱樂部的新主席盧斯特加滕(Jarrad Lustgarden)表示，這段經歷不僅轉化成慈善造福當地機構，更是讓民眾聚集在一起、重新開始的一種方式，「無論你是度過了美好、或是糟糕的一年，這都是在紐約翻開新頁的最佳方式。」