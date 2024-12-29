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紐約市警109分局 加強打擊糧食券盜竊

記者高雲兒╱紐約報導
為了有效打擊針對低收入居民的糧食券EBT卡的盜竊行為，紐約市警109分局近日加強了對當地超市、零售店及小商店的巡查。(取自109分局X)
為了有效打擊針對低收入居民的糧食券EBT卡的盜竊行為，紐約市警109分局近日加強了對當地超市、零售店及小商店的巡查。(取自109分局X)

為了有效打擊針對低收入居民的糧食券EBT卡的盜竊行為，紐約市警109分局近日加強了對當地超市、零售店及小商店的巡查。警察們走訪了多家商店，檢查結帳機器、協助店主和員工識別可疑設備，同時提供有關防範「刷卡讀卡器」盜竊的培訓，確保商家能更好地防止顧客遭遇金融詐騙。

EBT卡是紐約市低收入居民及老年人用來支付食品費用的重要工具，但近來，犯罪分子通過在超市和零售店的支付機器上偷偷安裝「讀卡器」(skimmer)，竊取顧客的卡片信息並非法提取資金。根據警方，這種偷竊行為已經成為當前社區中的一大問題，對不少家庭的生活造成嚴重影響。

為了打擊社區內的糧食券盜竊，109分局的防範犯罪警察及輔助單位近日積極走訪當地商家，對商店的信用卡和EBT卡支付機器進行全面檢查。

他們還為員工提供了針對「EBT盜竊」的專業培訓，幫助商家識別並應對可能的盜竊行為。

警方表示，這些巡查活動的主要目的是提高商家和員工的防範意識，確保他們能及時發現並報告可疑情況，從而保障顧客的財務安全。

市議員黃敏儀也發表聲明，表示過去一年來，社區中的成千上萬的弱勢家庭和老年人已經成為EBT卡盜竊的受害者，這一問題不僅損害了受害者的基本生活保障，還加劇了貧困家庭的困境。

她呼籲州府應加強監管，並提出了一項簡單的解決方案：要求EBT卡配備與信用卡相同的芯片技術。她指出，這一改進將大大提高卡片的安全性，防止盜竊者通過刷卡讀卡器竊取卡片信息。

黃敏儀還強調，除了州府的積極行動外，聯邦政府也應該對這一問題給予更多關注。她表示，聯邦政府必須停止對弱勢群體的漠視，並呼籲國會在預算爭議中納入更多的資金支持，以確保像EBT卡這樣的社會保障計畫能夠有效運行。

109分局的防範犯罪警察及輔助單位近日積極走訪當地商家，對商店的信用卡和EBT卡...
109分局的防範犯罪警察及輔助單位近日積極走訪當地商家，對商店的信用卡和EBT卡支付機器進行全面檢查。(取自109分局X)

低收入 紐約市 信用卡

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