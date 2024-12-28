紐約長島教育人士 籲勿取消州會考

更多的長島學區在2023至2024學年度的州會考英語考試中取得了90%或更高的通過率，令許多長島教育者呼籲，應繼續保留州會考作為畢業要求的標準。(路透)

多個長島學區 近期在2023至2024學年度的州會考 (Regents exams)英語考試中取得90%或更高的通過率，在納蘇郡和蘇福克郡的99個參與學區中，共有61個學區取得該成就，較上一年度的51個學區有所上升。此外，更多的學區錄得高比例的學生達到「卓越」(distinction)級別，即該州最高的學術水準，許多長島教育者因此呼籲，像州會考這樣的考試不應被取消或減少重視。

2023至2024學年度，共有25個學區的「卓越」級別通過率達到70%以上，相較於前一學年的18個學區，有所增長。其中表現最佳的學區包括北岸(North Shore)學區、傑瑞柯(Jericho)學區、花園城學區、曼哈塞(Manhasset)學區和賽奧塞(Syosset)學區。

納蘇郡和蘇福克郡學校董事協會執行長韋奇奧(Bob Vecchio)表示，州會考考試成績的提高，反映了學區在課後輔導、暑期班，以及其他幫助學生彌補新冠疫情期間學習損失的項目上的投資。

「這是我們學校系統韌性的見證」，他說道，然而根據州府的計畫，州會考將不再是畢業的必修要求，計畫在2027年秋季變為可選。學生將有機會通過傳統考試或其他方式，如完成研究項目、實習或其他成就來獲得畢業資格。

對此許多經驗豐富的教育工作者認為，州會考或類似的測試將繼續在學區和全州扮演重要的學術角色，這是因為聯邦法律仍要求高中生至少在一次高中階段參加英語、數學和科學的標準化考試。

傑瑞柯學監葛什曼(Hank Grishman)表示，當地學生知道自己會表現得很好，因此有動力參加標準化考試，「所以我認為標準化考試、州會考考試，將繼續被像傑瑞柯這樣的學區所接受」；近日，長島代表1100名社會學科教師和行政人員的學會，向所有州議會議員發函，要求阻止教育官員降低州會考考試作為畢業要求的標準。

然而，關於州會考是否應該繼續作為畢業要求，長島也出現了不同的聲音。有反對的家長認為，現行制度對有能力支付私人輔導的家庭存在不公平的優勢，且強迫教師投入更多時間，進行考試準備。