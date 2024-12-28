前警高層傳性醜聞 市長限制過度加班防弊

前市警總警司馬德雷的性醜聞曝光後，市長亞當斯(中)收緊市府多個機構的加班管理。(記者劉梓祁╱攝影)

前紐約市 警最高級別的制服警官市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)，上周被指控以加班時間為交換，向下屬索取性服務，引發警局高層震動；醜聞曝光後，市長亞當斯 (Eric Adams)在本周下令，限制警局、市消防局和另外兩個部門的過度加班現象。

亞當斯在近期發布的一項命令中制定了系列新規，旨在遏制紐約市警、消防局、市懲教局和市清潔局等單位的超額加班，並指市府將監督各部門的合規情況；亞當斯表示，這四個部門「占據了加班支出中不成比例的份額」，並強調各機構的管理部門，應確保加班的使用符合城市指南，並負責任地管理。

同時，市府的三個辦公室以及預算 管理辦公室被指定與相關部門合作，以削減加班支出。亞當斯表示，「監督辦公室將與各自的機構合作，制定並隨後監督詳細的加班減少計畫，包括每個財政年度的加班減少目標。」

此外，市長辦公室的行政主任辦公室和預算辦公室將特別負責對市警的監督，亞當斯還要求各部門提交每月報告、與指定的監督辦公室每月會議；若某部門未能大幅削減加班，可能需要提交整改計畫。

亞當斯補充道，各機構的負責人必須至少每三個月親自審查部門內加班收入最高的員工，確保加班分配公平，並防止潛在的濫用行為，「控制加班使用，包括帶薪補償時間，應由每個機構的負責人直接管理。」

儘管如此，亞當斯指出，各機構仍可向員工分配加班時間以滿足緊急服務需求，但如果緊急情況導致的加班成本，使某機構在未事先通知的情況下超出其計畫預算，則可能需要減少非緊急加班的使用。

與此同時，市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)已開始全面審查警局，內容包括加班管理政策和程序。多名華裔警員表示，由於警員人數正處在較低水平，他們經常收到加班指令，並被派遣至其他轄區，如熱門的遊客景點或地鐵站。