市議會倡電單車註冊牌照 交通局：沒必要

電單車、滑板車等的機動車近來再引發諸多安全隱患，成為市議會關注的焦點。圖為不規範停泊在人行道上的滑板車。(記者高雲兒╱攝影)

電單車近來引發諸多安全隱患，再次成為紐約市 議會關注的焦點，討論如何通過規範電單車來提升公共安全，多名議員因此提出了包括強制牌照註冊在內的建議。然而，市交通局認為，現行法律已足以保障安全，市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)則擔憂，牌照政策可能對低收入 群體產生不利影響。

本月中，市議會舉行了一場專題聽證會，討論如何更有效地管理電單車及其他小型交通工具。會議聚焦於解決騎士的違規行為，包括闖紅燈、在人行道上行駛及逆行等問題。

會議主要圍繞三項提案展開討論，市議員霍頓(Robert Holden)提出的第606號提案，建議對電單車、滑板車等動力輔助車輛實行註冊和牌照管理，該提案以去年9月在曼哈頓華埠 因電單車事故喪生的啟蒙學校助理校長陸瑞英(Priscilla Loke)命名，目前已有29位議員聯署支持。提案旨在加強事故責任的可追溯性，尤其針對肇事逃逸的情況。

市議員布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)提出的第1131號提案，則聚焦於成立專門小組，研究如何通過改進街道設計和基礎設施，來提升道路安全性，當前已獲得十位議員支持；此外，市議員布魯厄(Gale Brewer)也提交了一項決議，呼籲市議會支持州層面法案，進一步加強對依賴電單車輛運營企業的監管和責任追究。

霍頓在發言中表示，第606號提案不是出於政治考量，而是基於常識，他認為註冊和牌照制度能有效提高事故處理的透明度，尤其是在肇事逃逸事件中。然而，市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)指出，現行法律已能實現該提案的部分目標，並強調電單車在交通事故中的影響相對較小，應更多依賴教育和執法來改善騎士的行為。

威廉姆斯對布魯克斯-包爾斯的第1131號提案表示支持，但對霍頓的第606號提案則持保留態度。他表示，牌照和註冊制度可能使低收入群體面臨更多阻礙，並可能導致執法不公。