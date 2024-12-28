我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

說好的綠卡呢？巴爾的摩開發項目失敗 近百中國投資人提告

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

市議會倡電單車註冊牌照 交通局：沒必要

記者高雲兒╱紐約報導
電單車、滑板車等的機動車近來再引發諸多安全隱患，成為市議會關注的焦點。圖為不規範停泊在人行道上的滑板車。(記者高雲兒╱攝影)
電單車、滑板車等的機動車近來再引發諸多安全隱患，成為市議會關注的焦點。圖為不規範停泊在人行道上的滑板車。(記者高雲兒╱攝影)

電單車近來引發諸多安全隱患，再次成為紐約市議會關注的焦點，討論如何通過規範電單車來提升公共安全，多名議員因此提出了包括強制牌照註冊在內的建議。然而，市交通局認為，現行法律已足以保障安全，市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)則擔憂，牌照政策可能對低收入群體產生不利影響。

本月中，市議會舉行了一場專題聽證會，討論如何更有效地管理電單車及其他小型交通工具。會議聚焦於解決騎士的違規行為，包括闖紅燈、在人行道上行駛及逆行等問題。

會議主要圍繞三項提案展開討論，市議員霍頓(Robert Holden)提出的第606號提案，建議對電單車、滑板車等動力輔助車輛實行註冊和牌照管理，該提案以去年9月在曼哈頓華埠因電單車事故喪生的啟蒙學校助理校長陸瑞英(Priscilla Loke)命名，目前已有29位議員聯署支持。提案旨在加強事故責任的可追溯性，尤其針對肇事逃逸的情況。

市議員布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)提出的第1131號提案，則聚焦於成立專門小組，研究如何通過改進街道設計和基礎設施，來提升道路安全性，當前已獲得十位議員支持；此外，市議員布魯厄(Gale Brewer)也提交了一項決議，呼籲市議會支持州層面法案，進一步加強對依賴電單車輛運營企業的監管和責任追究。

霍頓在發言中表示，第606號提案不是出於政治考量，而是基於常識，他認為註冊和牌照制度能有效提高事故處理的透明度，尤其是在肇事逃逸事件中。然而，市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)指出，現行法律已能實現該提案的部分目標，並強調電單車在交通事故中的影響相對較小，應更多依賴教育和執法來改善騎士的行為。

威廉姆斯對布魯克斯-包爾斯的第1131號提案表示支持，但對霍頓的第606號提案則持保留態度。他表示，牌照和註冊制度可能使低收入群體面臨更多阻礙，並可能導致執法不公。

低收入 華埠 紐約市

上一則

前警高層傳性醜聞 市長限制過度加班防弊

下一則

曼哈頓中城布萊恩公園假日市集火災 多個攤位被毀
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

舊金山49人無緣季後賽 球迷失望

舊金山49人無緣季後賽 球迷失望
威脅炸掉市政廳 洛杉磯副市長住宅突被FBI搜查

威脅炸掉市政廳 洛杉磯副市長住宅突被FBI搜查
威脅要炸洛杉磯市政廳 FBI搜查副市長住宅

威脅要炸洛杉磯市政廳 FBI搜查副市長住宅
市公益維護人致信拜登 「保護紐約移民免受川普、亞當斯影響」

市公益維護人致信拜登 「保護紐約移民免受川普、亞當斯影響」

熱門新聞

警方逮捕康尼島地鐵車廂內點火燒死女遊民的嫌犯。(警方提供)

紐約地鐵車廂內點火燒死女乘客 嫌犯在曼哈頓被捕

2024-12-22 17:17
警方抓獲在康尼島地鐵站燒死車廂內睡覺女遊民的嫌犯。(警方提供)

紐約地鐵縱火燒人案 華人「晚上不敢搭乘」 華社籲嚴懲罪犯

2024-12-23 07:51
皇后區法拉盛19日晚間發生槍擊案，兩名華裔男子中彈，其中頭部中彈的37歲李雲不幸身亡。23日下午，仍有警察到案發地現場調查。(記者尤昱程／攝影)

紐約法拉盛槍擊案 華男身亡留下3子 僑團籲各界伸援

2024-12-23 19:44
六名華人涉嫌偷盜並轉賣地溝油，圖為他們存放地溝油的倉庫。(檢方提供)

紐約華人遭控偷盜、轉售地溝油 若定罪可判囚10年

2024-12-24 14:43
聖誕節吃中餐的傳統可追溯到19世紀，然而對於蒂托爾曼來說，這更多是向他家庭傳統的致敬。(記者范航瑜／攝影)

猶太餐廳老闆：聖誕節吃中餐傳統不會消失

2024-12-26 11:29
隨著2025年報稅季即將展開，不少納稅人都開始提前做好了準備。(IRS提供)

報稅季將至 國稅局發言人：這樣做更安全、退稅更快

2024-12-27 17:35

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年