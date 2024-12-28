羅慧婷私廚「Baodega」 還原家鄉記憶中的正宗味道

羅慧婷出生在明尼蘇達州，在美國長大，母親和奶奶均來自四川。(Anh Nguyen攝影)

自從被美國主流媒體報導曝光後，羅慧婷(Charlene Luo)的私廚便成了紐約食客的熱門之選。這間位於布碌崙 (布魯克林)的小公寓，每周五或周六的夜晚，都會迎來十位素未謀面的客人，只為一嘗她烹煮的成都味。

每隔兩周，羅慧婷設計的十道菜菜單便會稍作更換，融入當季食材與靈感創意。一般來說，她會在周三早上前往曼哈頓華埠 採買食材、周四備菜，周五和周末則專注於料理和款待賓客。為了確保風味地道，她特地從四川帶來花椒、辣椒等調料，還原家鄉記憶中的正宗味道。

Baodega的私廚用餐體驗非常獨特，她邊烹飪邊與客人交流，分享自己的童年故事和川菜的文化背景。(取自Baodega官方Instagram平台帳號)

四分之三的成都女孩

儘管對川菜的烹飪已爐火純青，羅慧婷卻從未長時間在四川生活過。她出生在明尼蘇達州，在美國長大，母親和奶奶均來自四川成都，「我也算是四分之三的四川人」；小時候，羅慧婷每年都會跟著父母回成都探親，外婆總會親手製作麻辣香腸給她品嘗，然而回到美國後，她發現四川麻辣香腸在當地市場幾乎無法找到，大多數香腸都是廣式甜味風格。

五年前，在讀碩士期間，羅慧婷開始嘗試灌製香腸，逐漸形成了一套屬於自己的製作流程。如今，她每年製作60至80磅的香腸，不僅選擇高品質的肉類，還會加入不同的花椒、辣椒和白酒，以此探索新口味。對於羅慧婷而言，烹飪並不是循規蹈矩，也是一個不斷改良和實驗的過程，哪怕是一道簡單的麻婆豆腐做上1000遍也會有新的變化。

如今，她每年製作60至80磅的香腸，不僅選擇高品質的肉類，還會加入不同的花椒、辣椒和白酒，以此探索新口味。(Anh Nguyen攝影)

「Baodega」融入中文

羅慧婷一開始本職並非廚師，只是業餘時間熱中於邀請朋友來家中品嘗她的拿手菜。一開始，她在Instagram上分享做菜的影片，吸引了愈來愈多的人關注，甚至有陌生人表達想參加的意願，於是她創立了私廚「Baodega」。這個名字靈感來自紐約街頭隨處可見的小型雜貨店(Bodega)，並融入了中文的「寶」或「包」字，可以有無限的解讀。

Baodega的私廚用餐體驗非常獨特，她邊烹飪邊與客人交流，分享自己的童年故事和川菜的文化背景。每完成一道菜，她都會放到桌上並講解，最後與客人一同享用甜點，「紐約的文化就是這樣，大家因為工作很忙很少在家做飯。我希望我的私廚能讓大家來我這裡，就像我小時候回到外婆家一樣。」

從尋味到尋根

在成為廚師之前，羅慧婷曾是一名數據科學家，「我的父母是典型的亞裔 家長，希望我學習數學之類的專業」；她也如父母所願，進入工程學院，找到了高薪的數據分析工作。然而工作幾年後，她始終感覺缺失一些滿足感，新冠疫情期間，她逐漸將更多時間投入到烹飪中，並最終萌生轉行的想法。

她堅持自己手寫菜單，受到眾多外族裔顧客的喜愛，不少人會將菜單帶回家留作紀念。(取自Baodega官方Instagram平台帳號)

「我覺得無論你想做什麼，在生命中任何一個時間點都可以開啟」，但對於烹飪而言，她認為趁早入行是必要的。原先她的工作每天坐在辦公室即可，但現在的工作不僅僅是做飯，還包括買菜、備菜、洗碗，甚至市場運營和宣傳，「因為我現在只有27歲，還有足夠的精力去做這些事情。我知道，到了40或50歲可能會感到力不從心，所以我必須現在就去做。」

起初，羅慧婷的父母並不理解為何她要離開努力多年發展的事業，但後來看到她從事這份工作後變得更開心，也看到了她的熱情，逐漸給予支持。