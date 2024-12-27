華裔小商家姚亨利 登上紐約地鐵卡
在紐約地鐵系統過渡至OMNY系統感應支付之際，大都會運輸署(MTA)日前推出了一批限量版地鐵卡，並邀請三位網紅藝術家創作，向紐約市的草根文化致敬。其中曼哈頓下東城的華裔小商家姚亨利(Henry Yao)，驚喜出現在其中一款卡面上，成為紐約市社區連結的象徵。
此次限量版地鐵卡是MTA與社群平台Instagram、還有三位網紅藝術家New York Nico、Subway Takes和 Overheard New York所合作推出，共發行7萬5000張，從本月9日起至月底售出。MTA表示，這次合作以紐約為主題，展現了在Instagram上憑創意內容入選的作品，既是對紐約市的致敬，也是對社群媒體創作活力的呈現。
三位藝術家中，New York Nico設計的一款卡片特別吸引目光。他的設計匯集了多位草根網紅形象，包括曼哈頓下東城小型軍品店「陸軍和海軍手袋」(Army & Navy Bags)的老闆姚亨利，除是店主以外，他更是這家店的唯一員工。
姚亨利的故事也是紐約市精神的縮影，19歲時他隨母親從廣東移居紐約，早年在縫紉廠、餐廳等多個行業工作，最終接手這家軍品商店。然而，在新冠疫情期間，小店生意慘淡，一度面臨關門危機，直到好友為他發起GoFundMe籌款活動，拯救了店面的生意，並引起了New York Nico的注意。
這位在Instagram上擁有150萬粉絲的網紅，在個人資料中分享了籌款鏈接，並發布姚亨利的照片，迅速吸引大量關注。短短幾周內，社媒上數百人分享姚亨利的故事，紛紛湧入他的店鋪支持購買，籌款金額超過2萬5000元。如今，姚亨利的Instagram粉絲已突破5萬，他的小店也成功存續。
New York Nico也提醒，每台機器僅供應其中一位創作者的設計，建議購買前詢問工作人員具體情況。全市12處地鐵站可購買限量版地鐵卡，包括曼哈頓的大中央車站站(Grand Central-42 St)、布碌崙(布魯克林)的巴克萊中心站(Atlantic Av-Barclays Ctr)、以及皇后區的法庭廣場站(Court Sq)等。
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