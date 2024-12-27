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指定公園回收聖誕樹 也可選環保堆肥計畫

記者曹馨元╱紐約報導
每年在聖誕節之後，市清潔局會舉行「聖誕樹回收」(Mulchfest)活動，幫助民眾處理聖誕樹。(讀者提供)
每年在聖誕節之後，市清潔局會舉行「聖誕樹回收」(Mulchfest)活動，幫助民眾處理聖誕樹。(讀者提供)

紐約市清潔局(Department of Sanitation)近期發布聖誕樹回收指南，除了往年定期舉行的「聖誕樹回收」(Mulchfest)活動外，今年10月起路邊堆肥計畫的推行，也供市民有了更靈活的聖誕樹回收選擇。

當局表示，每個家庭對聖誕樹的處理不盡相同，有些家庭會等節日季過後就扔掉聖誕樹，有些家庭則希望通過擺放聖誕樹，令家裡的節日氣氛留存更久些。而在全市性的路邊堆肥計畫下，如今市民可以按照個人喜好，隨時環保地處理聖誕樹。

根據當局發布的指南，聖誕樹只需去除裝飾物、塑膠包裝等，就可以放在住宅樓的堆肥處，與其餘可堆肥的食物和花園殘渣一同接受處理；工作人員表示，這些回收的樹木將被轉化成可再生能源，但人造聖誕樹則要與普通垃圾一起丟棄，且樹上的金屬零部件需放置到金屬回收處。

與此同時，往年實行的「聖誕樹回收」(Mulchfest)活動也將繼續，從即日起至明年的1月12日(周日)，市民可前往指定公園丟棄聖誕樹。指定公園包括華埠附近的蘇域柏公園(Seward Park)、皇后區白石地區附近的弗朗西斯劉易斯公園(Francis Lewis Park)、布碌崙(布魯克林)的日落公園(Sunset Park)等。

此外，1月11日、12日的周末是「碎木屑周末(Chipping Weekend)」，當局也將在包括展望公園(Prospect Park)在內的指定公園，為市民提供木料粉碎服務；居民可在這兩天將他們的聖誕樹送到公園，並帶回家一袋用於花園培植的碎木屑。專家表示，碎木屑可防止雜草叢生、增加土壤養分，使土壤保持濕潤，並在寒冷的天氣裡保持植物根部溫暖。

據市公園局(NYC Parks)資料，去年全市共回收超過4萬6000棵聖誕樹。更多聖誕樹回收的信息可在市清潔局官網查看，網址為https://shorturl.at/eYly3，或致電311詢問。

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