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改善20選區校園設施 黃敏儀爭取逾580萬經費

記者尤昱程╱紐約報導
法拉盛市議員黃敏儀23日宣布，在2025財年為第20選區的多所學校爭取了超過580萬元的資本專案經費，圖為她拜訪177特殊學校並發放經費。(黃敏儀辦公室提供)
法拉盛市議員黃敏儀23日宣布，在2025財年為第20選區的多所學校爭取了超過580萬元的資本專案經費，圖為她拜訪177特殊學校並發放經費。(黃敏儀辦公室提供)

法拉盛市議員黃敏儀23日宣布，在2025財年，為第20選區的多所學校爭取了超過580萬元的資本專案經費，用於改善校園設施與技術設備。這筆資金是她自2022年上任以來，為區內學校投資1550萬元的一部分，旨在提升學生成長與學習的環境。

黃敏儀於日前拜訪新鮮草原的162小學時宣布，該校將獲得16萬2000元經費，用於升級校內技術設備。同時，她還主持了該校學生會新成員的宣誓儀式，展現對學生自治和領導能力的支持。

此外，她也提到自己已為177特殊學校(P177Q The Robin Sue Ward School for Exceptional Children)爭取到107萬5000元，用於全面翻新該校的禮堂。

黃敏儀強調，這些資金將被用於一系列專案，包括購買筆記型電腦、建立3D打印實驗室，以及翻新禮堂和衛生間。此外，經費也將用於提升安全設施、改善健身房和藝術教室，以打造更現代化和多元化的學習環境。

據了解，580多萬元的經費除了上述分配以外，還將分配給她選區內的其他學校，進行全面的改造。20小學所收到的經費，將用於升級中庭安全設施和教室技術設備，22小學則計畫翻新禮堂並升級技術設施，24小學將專注於安全改善，而163小學將升級電力系統並更新冷卻設備。第214小學和第237小學則將分別翻新禮堂和衛生間。

威睿達斯學院(Veritas Academy)將擴展其電腦科學與3D打印課程，而第177學校則將用於藝術教室改造、禮堂翻新以及衛生間修繕，滿足不同年齡層學生的學習需求。這些投入旨在為學生創造更多元、更全面的學習與活動空間。

黃敏儀說，每一筆投入都代表著對孩子未來的投資，「這些升級不僅為學生提供安全和激勵人心的學習空間，也展現我們對他們成長潛力的信任。」

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