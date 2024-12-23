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特勤局提醒 節假日警惕網購詐騙

記者曹馨元╱紐約報導
隨著節假日的到來，民眾開始為親友網購禮物，但美國特勤局提醒，線上消費正成為一種新的線上詐騙方式，民眾應小心此類騙局。(本報檔案照)
隨著節假日的到來，民眾開始為親友網購禮物，但美國特勤局提醒，線上消費正成為一種新的線上詐騙方式，民眾應小心此類騙局。(本報檔案照)

隨著節假日的到來，民眾開始為親友網購禮物，也常常收到來自各品牌方或親友贈送的禮品卡；但美國特勤局(U.S. Secret Service)提醒消費者，線上消費正成為一種新的線上詐騙方式，民眾應小心此類騙局。

特勤局紐約辦事處探員弗里尼(Patrick Freaney)解釋，目前此類騙局的常見手段，是由駭客入侵一個電子郵箱帳戶，並向聯絡人名單逐個要求協助其購買禮品卡。雖然手段看似拙劣，但騙子會模仿親友的書寫及署名方式，以讓詐騙郵件看起來更可信。此外，虛假的捐款鏈接、打折鏈接、物流追蹤鏈接等，都可能是騙子設置的釣魚陷阱。

除了使用複雜密碼、不連結未知的無線網路、並僅在可信賴的零售商處進行線上購物等基本的防詐措施外，弗里尼也建議，民眾在線上購物時，不要盲目點開或回覆有關物流的文字訊息，應直接從品牌官網追蹤包裹。

此外，折扣鏈接通常會利用「限時好價」，製造緊迫感來催促消費者。弗里尼建議民眾不要倉促行事，先去官網核實折扣信息是否屬實。而對於捐款鏈接，民眾也可在點進鏈接前使用Charity Navigator等核查網站來判斷該鏈接是否可靠。

同時，紐約市警也提醒，民眾不要郵寄現金，若需郵寄支票，也要時常關注銀行帳面信息，因為罪犯有可能會更改支票面額，盜取盡可能多的現金。

節假日出行多，從上海來紐約探親的葉女士近日也收到一個聲稱來自中國東方航空的詐騙電話，詢問她有關「24日當晚預定的行程」。「雖然我確實經常搭東航，但這次(來紐約)我並不是訂的這家航司」，葉女士表示，雖然自己很快就把電話掛了，但仍舊對個人信息的洩露程度感到「膽戰心驚」。

去年，詐騙案讓消費者損失了共計數百萬元，而且隨著騙徒開發出新的陷阱，受害者人數持續增加。特勤局與紐約市警已成立網路詐騙專案小組(Cyber Fraud Task Force)以打擊騙徒。

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