台女攝影師2作品入選紐約展 莊舒婷自比過程像「等浪來」

作品「混亂」則更像莊舒婷對於自己內心世界的探究，通過櫥窗外、櫥窗內的景象重疊，看似紛雜的畫面也成了她內心活動的體現。(莊舒婷提供)

就像衝浪人願意花費幾十分鐘等一道好浪，攝影對於莊舒婷來說也是一個「等浪來」的過程，為了完美的構圖或理想的光影，莊舒婷隨時架好相機預備拍攝，通常一等就是一下午。而如此耐心、熱忱也為她帶來了嘉獎，在近日於紐約蘇荷區(Soho)舉辦的「全美攝影藝術家紐約展(American Photographic Artists National New York Show)」，莊舒婷憑藉「同伴(Companion)」及「混亂(Chaos)」兩幅作品，成了唯一一位入選的台灣女性攝影師。

莊舒婷與攝影的緣分始於童年。從小，她就會拿著爸爸的底片相機當玩具，長大些後便成為了「家庭攝影師」，為家人在出行時拍照。對於攝影的熱情最終帶著她來到舊金山 市藝術學院(Academy of Art University)就讀攝影系研究所。

無論是舊金山公園的落葉、涼涼的天氣或是輪廓硬朗的建築物，都讓這座城市成為了莊舒婷的創作靈感，也讓她在這裡形成了明確的個人風格。莊舒婷偏愛使用低飽和的、帶著秋冬氛圍的色調；在構圖上，她也會不自覺地強調線條感及幾何分割。

「同伴」攝於舊金山的一處地鐵站 ，畫面中，一個扛著腳踏車的人正邁上台階，而在被建築物切割出的一片天空中，也正有一隻鳥在往同樣的方向飛行。「在這張作品裡，人正從一個黑暗的空間走到明亮的空間」，莊舒婷說，雖然畫中人似乎正孤獨地負重前行，但其實在他上方，有一隻鳥正在陪伴他，「對於都市裡的人，要是你知道你不是一個人，可能會更有力量前進。」

要捕捉到這張作品中呈現的平衡構圖並不容易，光是同一個地鐵站，莊舒婷就去了不下六、七次。「人走的時間可能有10秒，鳥飛過可能是5秒，完美的構圖可能就存在1秒」，不僅如此，理想中對比強烈的光線也並不易得，「等天氣，一等就是一個下午，拍一堆照片回去，滿意的可能就是一張。」

相比「同伴」背後普世性的故事，作品「混亂」則更像莊舒婷對於自己內心世界的探究。在舊金山，商店櫥窗的玻璃常因為西岸明媚陽光的反射而呈現櫥窗外、櫥窗內的景象重疊，這樣看似紛雜的畫面也成了莊舒婷內心活動的體現。「雖然我看起來是一個很冷靜的人，但其實我內心常常有混亂的思緒」，在最終呈現的印刷版中，莊舒婷將這幅作品印在了反射性強的鋁板上，「觀眾在看這幅作品時也能看到自己，讓他們也成為作品的一部分」。