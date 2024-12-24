我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

齊秦驚傳「肺癌末期」太太闢謠：求求各位別咒了

雪梨雙屍案台灣老公被起底 賭又毒 妻對爛債毫不知情

台女攝影師2作品入選紐約展 莊舒婷自比過程像「等浪來」

記者曹馨元／紐約報導
作品「混亂」則更像莊舒婷對於自己內心世界的探究，通過櫥窗外、櫥窗內的景象重疊，看似紛雜的畫面也成了她內心活動的體現。(莊舒婷提供)
作品「混亂」則更像莊舒婷對於自己內心世界的探究，通過櫥窗外、櫥窗內的景象重疊，看似紛雜的畫面也成了她內心活動的體現。(莊舒婷提供)

就像衝浪人願意花費幾十分鐘等一道好浪，攝影對於莊舒婷來說也是一個「等浪來」的過程，為了完美的構圖或理想的光影，莊舒婷隨時架好相機預備拍攝，通常一等就是一下午。而如此耐心、熱忱也為她帶來了嘉獎，在近日於紐約蘇荷區(Soho)舉辦的「全美攝影藝術家紐約展(American Photographic Artists National New York Show)」，莊舒婷憑藉「同伴(Companion)」及「混亂(Chaos)」兩幅作品，成了唯一一位入選的台灣女性攝影師。

莊舒婷與攝影的緣分始於童年。從小，她就會拿著爸爸的底片相機當玩具，長大些後便成為了「家庭攝影師」，為家人在出行時拍照。對於攝影的熱情最終帶著她來到舊金山市藝術學院(Academy of Art University)就讀攝影系研究所。

無論是舊金山公園的落葉、涼涼的天氣或是輪廓硬朗的建築物，都讓這座城市成為了莊舒婷的創作靈感，也讓她在這裡形成了明確的個人風格。莊舒婷偏愛使用低飽和的、帶著秋冬氛圍的色調；在構圖上，她也會不自覺地強調線條感及幾何分割。

「同伴」攝於舊金山的一處地鐵站，畫面中，一個扛著腳踏車的人正邁上台階，而在被建築物切割出的一片天空中，也正有一隻鳥在往同樣的方向飛行。「在這張作品裡，人正從一個黑暗的空間走到明亮的空間」，莊舒婷說，雖然畫中人似乎正孤獨地負重前行，但其實在他上方，有一隻鳥正在陪伴他，「對於都市裡的人，要是你知道你不是一個人，可能會更有力量前進。」

要捕捉到這張作品中呈現的平衡構圖並不容易，光是同一個地鐵站，莊舒婷就去了不下六、七次。「人走的時間可能有10秒，鳥飛過可能是5秒，完美的構圖可能就存在1秒」，不僅如此，理想中對比強烈的光線也並不易得，「等天氣，一等就是一個下午，拍一堆照片回去，滿意的可能就是一張。」

相比「同伴」背後普世性的故事，作品「混亂」則更像莊舒婷對於自己內心世界的探究。在舊金山，商店櫥窗的玻璃常因為西岸明媚陽光的反射而呈現櫥窗外、櫥窗內的景象重疊，這樣看似紛雜的畫面也成了莊舒婷內心活動的體現。「雖然我看起來是一個很冷靜的人，但其實我內心常常有混亂的思緒」，在最終呈現的印刷版中，莊舒婷將這幅作品印在了反射性強的鋁板上，「觀眾在看這幅作品時也能看到自己，讓他們也成為作品的一部分」。

在舊金山，對於攝影的專業學習也讓莊舒婷更多地去思考拍攝的邏輯、背後的故事及攝影作品與攝影者之間的關係。她發現，自己的作品彷彿日記一般，忠實地記錄下了她的心路歷程。「哪怕看到三四年前的作品，還會想到當時做出的努力，情緒都還會回來」，除了當下的畫面，攝影捕捉的也是莊舒婷人生軌跡中的種種瞬間。

「同伴」攝於舊金山的一處地鐵站，畫面中，一個扛著腳踏車的人正邁上台階，而天空中也...
「同伴」攝於舊金山的一處地鐵站，畫面中，一個扛著腳踏車的人正邁上台階，而天空中也正有一隻鳥在往同樣的方向飛行。(莊舒婷提供)

舊金山 地鐵站

上一則

泛美假期專業舉辦銀冬滑雪團 享譽社區是闔家享受親子滑雪樂趣的首選

下一則

打擊餐廳訂位黑市 州長簽署反假冒法案
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

舊金山SoMa凱悅酒店被業主移交給貸款方

舊金山SoMa凱悅酒店被業主移交給貸款方
紐約地鐵車廂內點火燒死女乘客 嫌犯在曼哈頓被捕

紐約地鐵車廂內點火燒死女乘客 嫌犯在曼哈頓被捕
每周一書／小說「第四羽翼」舊金山圖書館今年最多人借

每周一書／小說「第四羽翼」舊金山圖書館今年最多人借
鄭祺蓉現身紐約華埠 打破「失蹤」傳言

鄭祺蓉現身紐約華埠 打破「失蹤」傳言

熱門新聞

受到線上購物風靡的影響，五個行政區內的連鎖零售店在過去一年內關閉了百多家。(記者曹馨元╱攝影)

紐約多家連鎖零售店相繼關門 這三品牌愈來愈難找到

2024-12-20 19:36
曼哈頓地區檢察官辦公室本周表示，前地產高管對強姦華裔少女等指控認罪。(記者劉梓祁／攝影)

56歲前地產高管涉強姦、餵毒 受害者為14歲華裔少女

2024-12-18 19:13
在近兩年大量走線客湧入的情況下，中餐館、裝修業、按摩等勞動密集型行業，仍是僧多粥少。在按摩店林立的法拉盛，按摩業者透露，隨著走線員工的加入，生意愈發不好做。(記者鄭怡嫣／攝影)

走線客湧入 按摩業嚴重內捲 不少按摩女逃離紐約

2024-12-16 07:45
警方逮捕康尼島地鐵車廂內點火燒死女遊民的嫌犯。(警方提供)

紐約地鐵車廂內點火燒死女乘客 嫌犯在曼哈頓被捕

2024-12-22 17:17
紐約郵報19日援引消息人士稱，亞當斯前亞裔事務高級顧問鄭祺蓉(Winnie Greco)已「失蹤」，並傳言身在中國。(本報檔案照)

鄭祺蓉據傳「已回中國」正配合聯邦調查亞當斯及幕僚

2024-12-20 13:00
被告陳金平(右)去年過堂後，走出紐約東區聯邦法院。(本報檔案照)

被指在曼哈頓設中國警察站充當代理人 陳金平認罪

2024-12-18 14:42

超人氣

更多 >
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌