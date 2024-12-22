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麥當勞出現挺巴貼紙 假優惠誘看血腥影片

記者范航瑜╱紐約報導
紐約市日前多處公共場所出現宣稱提供優惠與贈品的虛假貼紙，但掃描這些二維碼後，顧客將被導向播放受傷流血兒童的恐怖影片及反以色列宣傳片(截取自PalNation官方Instagram帳號平台視頻)
紐約市日前多處公共場所出現宣稱提供優惠與贈品的虛假貼紙，但掃描這些二維碼後，顧客將被導向播放受傷流血兒童的恐怖影片及反以色列宣傳片(截取自PalNation官方Instagram帳號平台視頻)

紐約市日前多處公共場所出現宣稱提供優惠與贈品的虛假貼紙，但掃描這些二維碼後，顧客將被導向播放受傷流血兒童的恐怖影片及反以色列宣傳片。此舉立即引起社會譁然，不少市民擔憂這些信息將對兒童或青少年造成影響。

本周，曼哈頓中城多家連鎖餐廳與商店內都發現了類似貼紙。其中一張貼於第六大道的麥當勞的二維碼寫著「免費麥當勞，」造型設計上也酷似官方的優惠信息。然而當用戶掃描後，二維碼實際上會轉引至一張傳單，指控麥當勞因向以色列國防軍提供餐點而犯下「戰爭罪」及「種族滅絕罪」。

該行動的背後是位於新澤西的「PalAction」團體。該組織在Instagram平台上發布影片解釋，他們在曼哈頓68家門店，包括星巴克、麥當勞與Zara張貼了類似二維碼，「透過提供折扣和免費贈品的優惠券代碼來吸引購物者。好奇的顧客掃描二維碼後會看到來自加薩(Gaza)的可怕圖像。」此外，布萊恩公園(Bryant Park)滑冰場的貼紙甚至假稱掃碼即贈Stanley保溫杯。

PalAction在社群平台上稱：「解放之前，不應當慶祝(No celebration until libration)。」「我們要提醒購物者正在進行的巴勒斯坦人種族滅絕，」該組織寫道：「他們將被提醒，這些品牌是同謀，在今年的假期購物清單上沒有一席之地。」

紐約居民尤其擔憂這些血腥信息會對兒童造成影響。有網友在X上評論表示：「試想一下一個小女孩只是為了領取Stanley水杯，卻被迫看到血腥影像。」「終結仇恨猶太人運動」高級法律顧問費里提(Gerard Filitti)表示，這種行為涉嫌破壞私人財產及侵犯智慧財產權。

挺巴華人學生葉同學自己也是星巴克的抵制者，但他表示可以理解大家因為政見抵制一些品牌，但通過騙人掃碼的方式顯得有些「道德綁架」。「可能有的人家附近確實只有一家星巴克，對他們來說就是最方便的，不能要求他們必須去做什麼不做什麼，」葉同學說。「況且這些的血腥畫面脫離語境，更多的只是讓人害怕，而不能讓人了解事件真相。」

麥當勞 星巴克 曼哈頓

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