鄭祺蓉現身華埠 打破「失蹤」傳言

當日的玩具派發活動由曼哈頓華埠商業改進區攜手社區機構及企業舉辦，旨在為社區兒童提供聖誕禮物，今年活動已是第七年。(消息人士提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)前亞裔事務高級顧問鄭祺蓉(Winnie Greco)，21日現身曼哈頓華埠 ，參與由華埠商業改進區(Chinatown BID)主辦的聖誕玩具派送活動，與主辦方及社區人士合影，打破前一日「失蹤」和「回國」的傳言。

鄭祺蓉的出席未事先公布，當天約11點，她現身活動現場哥倫布公園(Columbus Park)。社區人士透露「很驚訝能看到她」。她以廣東話致詞，與主辦方、聖誕老人及兒童合影，並與現場人士交流，還戴上了聖誕帽，神情輕鬆。鄭祺蓉在現場停留約一小時後便離開，未參與派發玩具。

本次現身是鄭祺蓉今年9月在華埠出席慶祝中秋及中國國慶的遊行活動後，首次在公共場合參加活動。就在前一日，媒體「紐約郵報」(New York Post)援引知情人士消息，稱鄭祺蓉「失蹤」，並傳言她身在中國。

報導指出，鄭祺蓉自辭職以來在紐約市出現次數寥寥無幾，疑似正接受聯邦調查，並配合當局調查市長亞當斯及其前內閣成員。鄭祺蓉未回覆媒體的置評請求，其律師布里爾(Steven Brill)則表示，鄭祺蓉並未在任何案件中作為合作證人，也未受到任何指控。

當日的玩具派發活動由曼哈頓華埠商業改進區攜手社區機構及企業舉辦，旨在為社區兒童提供聖誕禮物，今年活動已是第七年，派送的禮物包括玩具、冬季棉衣及兒童手表等實用物品。