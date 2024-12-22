紐約市警總警司被爆逼女下屬「性行為換加班費」火速辭職

馬德雷(說話者)遭到下屬的性侵指控，於20日晚辭職。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市 警(NYPD)最高級別的制服警官市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)，遭到女下屬指有不端性行為；過去他也曾多次遭到下屬指控性騷擾 等，馬德雷於20日晚突然辭職，目前市府及聯邦則正在對這些指控內容調查。

市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)在21日的一份聲明中表示，馬德雷已經遞交辭職信，其已被接受。市長亞當斯 (Eric Adams)辦公室的發言人指，市府正和市警合作，對整個部門進行單獨審查，以確保沒有高級警官濫用權力。

據「紐約郵報」(NYPost)報導，馬德雷曾以加班費做為交換，要求下屬與他性交，甚至要求在警察總部發生性行為。另一位前下屬女警官沃爾斯(Gabrielle Walls)也表示，馬德雷曾多次向她示好。

沃爾斯說，她曾在超過十幾次的情況下躲在自己的辦公室裡以避免馬德雷的騷擾。據了解，聯邦調查人員已加入紐約市調查局的調查，調查重點包括馬德雷涉嫌性行為不端和加班時間分配的問題。

同時，曼哈頓地區檢察官辦公室也正在對此事進行調查。地檢辦公室發言人表示，針對馬德雷的指控「極其嚴重和令人不安」，且這些指控發生的地點位於警局總部。

按要求，市警總警司負責所有的打擊犯罪戰略、生活質量改善計畫和行動規畫。根據市警，市警巡邏長切爾(John Chell)將擔任臨時總警司。同時，多名警員和主管於同日被調離馬德雷的辦公室。

在今年8月，前市警局長卡班(Edward Caban)曾駁回一起針對馬德雷的內部指控。該指控稱他干涉了一名退休警員的逮捕過程，後者曾持槍追趕三名男孩。

2016年，前警員福斯特(Tabatha Foster)也曾提告馬德雷，指控他持續對其進行性騷擾。然而，2019年，一名聯邦法官駁回了此案件，而她對馬德雷先提起的州級訴訟也在今年被駁回。上周，沃爾斯向紐約法院申請將馬德雷加入她最初對另一名高級警員提起的性騷擾訴訟。

同時，馬德雷還被列為針對皮爾森(Timothy Pearson)的一起性騷擾訴訟的被告。皮爾森是亞當斯的顧問之一，今年辭去了其高級助手的職務。他被指控性騷擾一名警佐，並在對方拒絕後對其進行報復。

根據「紐約郵報」報導，巡官艾普斯(Quathisha Epps)稱，在馬德雷成為總警司後，便開始向她要求性交，首次發生在2023年6月。她表示，當時馬德雷將她壓在位於曼哈頓下城警局總部的沙發上，強迫她發生性行為。

艾普斯說稱，此後他們發生過十次性行為，並且馬德雷還要求她提供其他好處，例如為馬德雷和妻子的邁阿密度假支付費用。亞當斯表示，警局正在對所有人員進行全面審查，並將根據結果決定下一步行動。

市議會主議長歐德思(Adrienne Adams)說，馬德雷所涉行為「令人反感」，並樂於看到市府和聯邦的調查部門正調查潛在的加班費腐敗問題。