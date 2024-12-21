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長島8旬嫗遭詐20萬元 布碌崙華男被捕

記者高雲兒╱紐約報導
圖中男子因涉嫌詐騙80歲受害者20萬元，並違反長島「面罩透明法」被控罪。(納蘇郡警方提供)
圖中男子因涉嫌詐騙80歲受害者20萬元，並違反長島「面罩透明法」被控罪。(納蘇郡警方提供)

長島警方近日逮捕了一名來自布碌崙(布魯克林)的華裔男子，其涉嫌詐騙一名80歲女性受害人20萬元，並違反長島的「面罩透明法」，被控企圖重竊等罪名。警方提醒當地居民保持警惕，並報告任何可疑活動。

根據長島納蘇郡(Nassau County)警方的報告，此案的80歲受害者10月收到一條簡訊，稱她的蘋果帳號(Apple ID)涉嫌詐騙。受害人隨後撥打了簡訊中提供的電話號碼，並與一名自稱是大通銀行(Chase Bank)代表的男子通話。

男子告訴受害人，他正在與聯邦調查局(FBI)合作，並表示受害人的帳戶已遭入侵，指示她將資金交給他保管。據悉，受害人在今年10月10日到12月6日間，曾多次與一名陌生男子會面，並最終將現金和金條交給他，總價值約為20萬3000元。

19日該名陌生男子再次聯繫受害人，安排會面並要求對方交出額外價值約8萬元的金條。男子向受害人提供了聯邦特工的姓名，一系列的行為終於令受害人起疑，隨後便聯繫了警方。

警方經過調查，20日逮捕了40歲的嫌犯邵霍尊(Zun Huo Shao，姓名皆音譯)，他報住在布碌崙7大道5515號，目前被控以二級企圖重竊以及違反「面罩透明法」；此案件仍在進一步調查中，警方再次呼籲公眾保持警覺，並報告任何可疑活動。

長島 布碌崙 華裔

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