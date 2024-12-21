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公車服務提升 法拉盛多路線增班

記者尤昱程╱紐約報導
州長霍楚日前宣布，MTA將於明年春季起升級全市24條公車路線的服務。(路透)
州長霍楚日前宣布，MTA將於明年春季起升級全市24條公車路線的服務。(路透)

州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布，大都會運輸署(MTA)將於明年春季起升級全市24條公車路線的服務，法拉盛地區包括Q13、Q28及Q66號公車在內的多條路線將提升運行頻率與準點率，進一步改善當地居民的通勤條件。

此次改進計畫旨在縮短通勤時間，提升公車服務可靠性，尤其針對日常通勤和跨區移動需求。大都會運輸署主席利博(Janno Lieber)表示，公車服務是紐約市公共交通系統的重要組成部分，提升班次和運行效率有助於應對交通壅堵問題，並改善居民日常出行體驗。

在這24條公車路線當中，共有八條皇后區的公車路線得到升級，其中包含連接法拉盛和托騰堡(Fort Totten)的Q13號公車以及往返法拉盛與長島市(LIC)的Q66和Q69號公車，都將提升班次的運行。

其餘皇后區將得到升級的公車路線包含，連接牙買加與花卉公園(Floral Park)的Q43號公車，提供沿線居民更便捷的出行選擇。此外，特快公車QM15的服務將加強，為居住在林登伍德(Lindenwood)及木港(Woodhaven)地區的居民提供快速前往曼哈頓中城的交通解決方案。

布碌崙(布魯克林)和布朗士的主要公車路線也將受益，例如，布碌崙的B17、B26和B103號公車路線以及布朗士的Bx28、Bx38號公車將提升服務，緩解現有路線的壅堵情況並提高運行準點率；同時，史泰登島的部分特快公車路線也將優化，具體細節仍有待公布。

市捷運局(NYCT)局長克里奇洛(Demetrius Crichlow)表示，此次服務升級計畫是在詳細檢視公車網絡運營現狀後所制定，目的是通過增加班次與調整運行時間，讓更多乘客享受到更可靠的公車服務。

具體實施的細節與時間表，MTA將於近期內陸續更新，民眾可訪問官網或撥打客服熱線查詢相關信息，網址為https://new.mta.info/。

法拉盛 大都會 布朗士

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